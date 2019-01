Ingressi illegali nella Ue: in 10 anni venduti 133mila passaporti a milionari russi, cinesi e arabi

Ma quale ius soli, per diventare cittadini europei basta avere i soldi per comprare un passaporto.



Nell’ultimo decennio sono stati almeno 133mila gli oligarchi dell'ex Unione Sovietica, i milionari cinesi e arabi, i ricchi uomini d'affari turchi, libanesi, brasiliani, venezuelani e sudafricani che hanno acquistato a mani basse la cittadinanza o la residenza in un Paese dell'Unione europea in cambio di pochi spiccioli. Per carità, parametrati al loro portafoglio. È come se una città italiana della grandezza di Salerno o di Ferrara fosse abitata solo da ricchi, senza badare all'origine della ricchezza.

GUARDA IL VIDEO - Il grande business della vendita di passaporti Ue

In Lettonia basta un investimento di 250mila euro in immobili o di 50mila euro in una società per entrare in possesso di un passaporto che spalanca le porte a tutti i Paesi dell'area Schengen, Svizzera e Liechtenstein compresi. Da quando la Lettonia ha aperto all'acquisto della cittadinanza sono stati oltre 15.550 i cittadini extracomunitari che ne hanno approfittato. Di questi la maggior parte sono russi (oltre12mila) seguiti da cinesi, ucraini, kazaki, uzbeki, bielorussi e azerbaigiani.

L'ELITE DEI RICCHI

Numero di persone milionarie (oltre 50 milioni di dollari di ricchezza) nel 2018 e nel 2023 e relativo incremento %

2018 2023 Valori in percentuale Stati Uniti 17.350 20.478 18 Cina 3.480 5.647 62 Giappone 2.809 3.769 34 Regno Unito 2.433 3.151 30 Germania 2.183 3.077 41 Francia 2.147 3.016 40 Canada 1.289 1.991 54 Australia 1.288 1.814 41 Italia 1.362 1.808 33 Spagna 852 1.201 41 Corea del Sud 754 1.026 36 Svizzera 725 988 36 Paesi Bassi 477 639 34 Belgio 424 588 39 Taiwan 521 567 9 Svezia 348 452 30 Danimarca 243 326 34 Austria 229 318 39 Hong Kong 179 242 35 Singapore 184 240 30 Nuova Zelanda 155 230 48 Norvegia 185 219 18 Russia 172 201 17 REGIONI Africa 120 171 43 Asia-Pacifico 6.606 8.848 34 Cina 3.480 5.647 62 Europa 12.439 16.880 36 India 343 526 53 America Latina 520 665 28 Nord America 18.648 22.469 20 Mondo 42.155 55.206 31 Fonte: James Davies, Rodrigo Lluberas and Anthony Shorrocks, Credit Suisse Global Wealth Databook 2018

Bastano pochi investimenti



I nuovi cittadini europei in 10 anni hanno investito decine di miliardi nei Paesi che li hanno adottati. Quasi tutti gli Stati mantengono un rigoroso riserbo sui capitali investiti ma per dare un'idea delle cifre in ballo, basti pensare che solo a Cipro, Irlanda, Malta e Portogallo, sono stati investiti oltre 10,6 miliardi di euro, la maggior parte dei quali in proprietà immobiliari.



Il boom dei golden visa – passaporti concessi agli extracomunitari che, in cambio della cittadinanza o residenza, investono una cifra prestabilita dalle autorità dei singoli Stati – non è passato inosservato agli organismi internazionali e al Parlamento europeo per i gravi rischi di riciclaggio, truffe, evasione e corruzione che si potrebbero nascondere dietro la richiesta di una cittadinanza europea.



Chi ha il passaporto di un Paese dell'Unione europea può infatti liberamente circolare, avere accesso a un numero enorme di Paesi che hanno accordi bilaterali per gli ingressi, aprire nella Ue una società e un conto bancario sul quale muovere soldi con maggiore libertà che nel proprio Paese di origine.

Il fenomeno non è però soltanto europeo. Secondo il report 2018 “European getaway” di Transparency international e Global Witness, a livello mondiale ogni anno attraverso i golden visa vengono generati investimenti per oltre 11 miliardi di euro. Un dato, anche in questo caso, ampiamente sottostimato.

L’industria dei passaporti



L’”industria della cittadinanza” coinvolge oltre 550 società in tutto il mondo che si occupano di creare e gestire gli schemi per ottenere la seconda residenza o cittadinanza. Questo business raggiungerà i 20 miliardi dollari entro il prossimo anno.



Il fenomeno d’élite è destinato a crescere nei prossimi anni se è vero, come si legge nel Global wealth report 2018 del Credit Suisse, che il numero dei milionari con oltre 50 milioni di dollari di ricchezza è destinato a crescere del 31% entro il 2023. Non è un caso che il maggior incremento di nuovi multimilionari – Stati Uniti a parte – si registri proprio in Cina che oggi può contare su 3.480 ultraricchi ma che nel 2023 ne annovererà 5.647 (+62%).

LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI PASSAPORTI AL MONDO

Graduatoria stilata sulla base del numero di Paesi stranieri in cui si può accedere senza visto

Rank Passaporto Destinaz. Rank Passaporto Destinaz. Rank Passaporto Destinaz. Rank Passaporto Destinaz. 1 Giappone 190 25 Messico 158 59 Maldives 86 83 Bhutan 55 2 Singapore 189 26 Bahamas 154 Nauru Gabon Corea del Sud Uruguay 60 Qatar 85 Mali 3 Francia 188 27 Seychelles 151 61 Jamaica 83 Togo Germania St. Kitts and Nevis Papua N. Guinea 84 Cambogia 54 4 Danimarca 187 28 Antigua e Barbuda 150 62 Botswana 82 Niger Finlandia 29 Costa Rica 149 63 Bahrain 81 Rwanda Italia Taiwan 64 Suriname 80 85 Chad 53 Svezia 30 Trinidad e Tobago 148 65 Bolivia 79 Guinea-Bissau 5 Lussemburgo 186 Città del Vaticano 66 Bielorussia 77 Madagascar Spagna 31 Mauritius 145 67 Kazakhstan 76 Turkmenistan 6 Austria 185 St. Lucia Oman 86 Isole Comores 52 Paesi Bassi 32 Macao 144 68 Namibia 75 Laos Norvegia St. Vincent e Grenadines Thailandia 87 Guinea Equatoriale 51 Portogallo 33 Grenada 143 69 Cina 74 Haiti Svizzera Paraguay Lesotho Vietnam Regno Unito 34 Panama 141 70 Arabia Saudita 73 88 Algeria 50 Stati Uniti 35 Venezuela 138 71 Swaziland 72 Giordania 7 Belgio 184 36 Dominica 137 72 Indonesia 71 89 Angola 49 Canada El Salvador Kenya Repubblica Centrafricana Grecia Honduras Malawi Egitto Irlanda 37 Guatemala 136 73 Gambia 68 90 Camerun 48 8 Rep. Ceca 183 38 Peru 134 Tanzania Myanmar 9 Malta 182 39 Solomon Islands 130 Zambia 91 Congo (Rep.) 47 10 Australia 181 40 Serbia 129 74 Azerbaijan 66 Liberia Islanda Vanuatu Filippine Nigeria Nuova Zelanda 41 Nicaragua 128 Tunisia 92 Burundi 46 11 Ungheria 180 Samoa 75 Capo Verde 65 93 Gibuti 45 Lettonia Ucraina Cuba 94 Kosovo 44 Lituania 42 Colombia 127 Repubblica Dominicana 95 Congo

(Dem. Rep.) 43 Slovacchia Tuvalu 76 Kyrgyzstan 64 Sri Lanka Slovenia 43 Macedonia 125 Uganda 96 Etiopia 42 12 Estonia 179 44 Marshall Islands 124 Zimbabwe Iran Malaysia Tonga 77 Ghana 63 Corea del Nord 13 Liechtenstein 178 45 Kiribati 123 78 Sierra Leone 62 97 Bangladesh 41 14 Cile 175 Montenegro 79 Armenia 61 Libano 15 Monaco 174 46 Moldavia 122 Benin Libia Polonia 47 Micronesia 121 India Sud Sudan 16 Cipro 173 48 Federaz. Russa 119 Mongolia 98 Nepal 40 17 Brasile 171 49 Bosnia ed Erzegovina 118 Marocco 99 Territori Palestinesi 39 18 Argentina 170 Palau Islands 80 Mauritania 58 Sudan 19 Bulgaria 169 50 Albania 115 Mozambico 100 Eritrea 38 Hong Kong 51 Georgia 114 Sao Tome e Principe 101 Yemen 37 Romania 52 Turchia 111 Tajikistan 102 Pakistan 33 20 Andorra 168 53 Belize 101 Uzbekistan 103 Somalia 32 Croazia Sud Africa 81 Burkina Faso 57 Siria San Marino 54 Timor Est 97 82 Costa d'Avorio 56 104 Afghanistan 30 21 Brunei 165 55 Ecuador 93 Guinea Iraq 22 Emirati Arabi U. 164 56 Kuwait 91 Senegal 23 Israele 161 57 Fiji 89 Fonte:

Henley & Partners Passport Index 2019 24 Barbados 159 58 Guyana 88

Il profilo dei nuovi cittadini europei



Ma quale profilo hanno i nuovi cittadini europei? Davvero, come scrivono Transparency international Global Witness, c'è il rischio che l'Europa abbia aperto le proprie porte anche a criminali, mafiosi, truffatori e corrotti?

Più che un rischio sembra una certezza, visto che uno studio del Parlamento europeo di ottobre 2018, denuncia gli effetti negativi di questi nuovi passaporti, che si traducono in evasione fiscale, riciclaggio e corruzione all'interno dell'area euro.

Il Parlamento europeo rafforza il concetto degli analisi di Transparency che parlano addirittura di «una minaccia all'integrità dell'Unione europea”, quando affermano testualmente che «è necessario che le autorità che concedono i nuovi passaporti conducano controlli adeguati sui loro clienti e sull'origine dei fondi che investono». Transparency e Global Witness pongono l'accento soprattutto su Cipro, Malta e Portogallo, dove «una insufficiente due diligence e gli ampi poteri discrezionali e i conflitti di interesse possono aprire le porte d'Europa ai corrotti». In generale il rapporto parla di «opacità, mancanza di trasparenza» nella concessione dei passaporti.



La selezione dei nuovi cittadini europei resta quasi sempre sulla carta. Quel che conta sono solo i soldi. Per Transparency e Global Witness, Lettonia, Ungheria e Regno Unito, in particolare, hanno concesso la residenza a oltre il 90% dei richiedenti. Anche dietro le sollecitazioni degli organismi internazionali e del Parlamento europeo, negli ultimi tempi, alcuni Paesi sembrano però più attenti all'ingresso, attraverso un passaporto, dei multimilionari che lì investono. La Lettonia ha tirato il freno sulle nuove concessioni, l'Ungheria ha deciso di porre fine al programma mentre l'Inghilterra con la vicenda della residenza negata a Roman Abramovich a metà 2018 testimonia la volontà di invertire in qualche modo la rotta.



Ai cinesi piace la penisola iberica



Lisbona, Porto, Portimão e Olhão sono le mete preferite dei pensionati di tutta Europa ma questa attrattività esentasse per chi ha terminato la propria attività lavorativa rischia di offuscare la facilità con la quale il Paese rilascia i passaporti. Dal 2012 il Portogallo ha concesso oltre 17mila permessi di residenza che hanno generato un investimento di 4 miliardi di euro, con una media di 670 milioni all'anno. Il Portogallo ha fatto il pieno di cinesi (quasi 4mila), brasiliani e sudafricani. L'europarlamentare portoghese Ana Gomes ha dichiarato che «il programma potrebbe essere sfruttato da individui e organizzazioni criminali con un grande potere economico. È uno schema corruttivo per sostenere i corrotti», ha aggiunto. Il timore è stato confermato da un'operazione di polizia del 2014 che ha portato in carcere funzionari statali accusati di aver intascato tangenti e chiuso un occhio per facilitare la concessione dei passaporti, per l'acquisto dei quali è sufficiente investire 500mila euro.



Nella penisola iberica quel che non ti aspetti è l'attivismo della Spagna. Madrid incassa una media di quasi un miliardo all'anno dalla vendita dei passaporti. Dal 2013 sono diventati europei oltre 7mila cinesi, quasi 5mila russi, circa 3.200 indiani e 3.100 venezuelani. Balza agli occhi il dato degli oltre 4.300 statunitensi diventati europei grazie agli investimenti in Spagna.



Malta non respinge i ricchi



L'isola a pochi chilometri di distanza dalla Sicilia respinge gli extracomunitari che raggiungono le coste in barcone ma accoglie a braccia aperte quelli che arrivano con yacht o aerei privati. Se in altri campi è poco trasparente, va dato atto che le autorità maltesi pubblicano annualmente gli elenchi dei nuovi cittadini. L'ultimo è stato pubblicato il 21 dicembre 2018. Nel periodo 2014/2017 Malta ha concesso migliaia di passaporti. Secondo i principali media di Malta sono 2.500, secondo altre fonti supererebbero i 6mila. Fatto sta che nel 2016 (ultimo dato aggiornato) i nuovi maltesi provenivano per un terzo dalla Russia e tra tutti i cittadini provenienti dall'Arabia Saudita che sono entrati in quell'anno nella Ue, oltre un quarto ha acquistato la cittadinanza a Malta. Per l'esattezza 78 su 277, pari al 28%. L'anno seguente, il 2017, due sole famiglie dell'Arabia Saudita hanno acquistato ben 62 passaporti maltesi.

MONTECARLO AL TOP

I passaporti più esclusivi al mondo sulla base dei punteggi acquisiti con vari parametri;

1 Monaco 2 Liechtenstein 3 San Marino 4 Svizzera 5 Lussemburgo 6 Austria 7 Andorra 8 Nuova Zelanda

Fatto sta che i numeri non sembrano soddisfare il governo della Valletta, al punto che il primo ministro Joseph Muscat a novembre 2018 è volato a Dubai per promuovere la cittadinanza maltese nel corso della 12esima conferenza mondiale di Henley & partners, una delle più grandi società di consulenza per l'acquisizione della cittadinanza, con sede a Jersey e oltre 25 uffici nel mondo. Henley & partners è concessionaria unica del programma di vendita dei passaporti maltesi tra i cittadini di tutto il mondo.



Questa opera di promozione non sembra trovare troppi ostacoli, almeno a dar retta ad alcuni media maltesi, secondo i quali la Commissione Europea si prepara a inviare una serie di linee guida agli Stati membri per porre dei limiti alla vendita dei passaporti nei confronti di cittadini extracomunitari ma questo non dovrebbe toccare l'isola nel Mediterraneo.



Vera Jourova, Commissario europeo per la giustizia, non sarebbe infatti intenzionata ad adottare una linea dura nei confronti di Paesi - come appunto Malta - che stanno promuovendo attivamente la concessione della cittadinanza in cambio di versamenti e investimenti economici. In precedenza Jourova aveva alluso alle preoccupazioni circa le fonti di ricchezza dei candidati alla cittadinanza maltese, nell'ottica di un contrasto al riciclaggio ma il programma “Investitori individuali” sarebbe stato considerato dalla stessa Jourova efficace per il suo approccio alla verifica delle informazioni di ciascun richiedente.



Una storia vecchia come il mondo



Se l'impero romano nel 212 dopo Cristo fu il primo a vendere la cittadinanza romana, bisogna attendere il 18 secolo per riscoprire il fenomeno in Scozia. Altro salto temporale e nel 1984 St Kitts and Nevis, un piccolo arcipelago nelle Antille, aprì alle vendita dei passaporti in cambio di un investimento minimo di 150mila dollari. Da allora una serie di Stati – dapprima nei Caraibi, come Antigua e Barbuda e in Europa con il caso di Irlanda e Bulgaria – hanno seguito questa scia. Alcuni Paesi chiedono una permanenza minima – ad esempio Cipro sei mesi – altri nessuna presenza fisica sul luogo.



La storia sembra non avere fine perché, ad esempio, lo scorso anno l'Egitto e le isole Mauritius hanno annunciato l'apertura di un programma per la vendita dei passaporti. A testimonianza del fatto che a tutto si può resistere tranne che al fascino sconosciuto dei soldi.

COME COMPRARE UN PASSAPORTO NEL MONDO

I requisiti necessari per acquistare cittadinanza o residenza, Paese per Paese

Investimento minimo Nome del

programma Tempo richiesto Residenza per invest. Investim. immobiliari Investim. in capitale Permanenza minima Permesso residenza Naturalizzazione: tempo per la cittadinanza Doppia cittadinanza Reputaz. passap. (da 1 a 10) Australia A$ 1,5 mln Investor stream 4 mesi si - si 40 giorni per anno Dopo

4 anni Permesso di residenza

+ 4 anni si 9,4 Austria - No official citizenship by investment exists - Possibile no si - 5 anni 10 anni no 9,6 Antigua & Barbuda $100.000 Citizenship by investment 3 mesi no si (minimo $400.000) $1,5 mln nessun requisito - - si 8,5 Bahamas $500.000 Economic Investment PR 4 mesi si si si - Permesso residenza immediato 10 anni no 8,4 Bulgaria € 512.000 Investor visa 7 mesi si no si - Permesso residenza immediato Dopo

5 anni si 9,0 Canada (Quebec) cad 1.200.000 Quebec Immigrant Inv. Program - - - - - - - - - Costa Rica $10 mln - - - - - - 5 anni 10 anni si 9,4 Croazia nessun programma - - - - - - 5 anni 10 anni si 9,0 Cipro € 2 milioni Cypriot (EU) Citizenship by Investment 3 mesi no si € 5 mln nessun requisito 5 anni 8 anni si 9,0 Danimarca nessun programma - - - - - - 6 anni 9 anni si 9,6 Dominica $ 100.000 Citizenship by investment 8-10 mesi no $200.000 - nessun requisito - - si 7,5 Estonia nessun programma - - - - - - 5 anni 8 anni no 9,2 Francia Startup visa - - - - - - 5 anni 10 anni si 9,6 Germania nessun programma no 4 mesi no - € 250.000 - 5 anni 8 anni si 9,8 Grenada $ 150,000 Citizenship by investment 3 mesi no $350.000 no - - - si 7,8 Grecia € 250.000 (immobiliare) Greece Golden visa 3-4 mesi Residenza immediata si no nessun requisito Permesso residenza immediato 7 anni si 9,3 Ungheria € 300.000 (chiuso) Hungarian Residency Bonds (scheme closed from 20 Marzo 2017) 4-5 mesi Residenza immediata no no nessun requisito Permesso residenza immediato 8 anni si 9,2 Hong Kong HK$ 10 milioni Capital Investment Scheme (suspended) 3-5 mesi Residenza immediata no si si Dopo 7 anni - no 9,1 Islanda nessun programma - - - - - - 4 anni 7 anni si 9,2 Irlanda Investor Program €1.000.000 enterprise o €2 milioni (Bonds) 3 mesi Residenza immediata Possibile € 1 mln - 5 anni 5 anni si 9,5 Italia €500.000 millioni Golden visa 2 mesi Residenza si si - 5 anni 10 anni si 9,5 Giappone Investor visa - - - - - - 10 anni 5 anni si 9,4 Malta Cittadinanza europea Malta Individual Investor Program (MIIP) 3 mesi no € 350.000 (optional) no nessun requisito 5 anni 5 anni si 9,5 (Monte Carlo) € 1 milione Investor visa 3 mesi Residenza immediata optional no limit 6 mesi all'anno 5 anni 10 anni no 9,9 Paesi Bassi € 1,25 milioni Dutch Investor visa 3 mesi Residenza immediata si si 5 anni 5 anni no 9,6 Polonia nessun programma - - - - - - 5 anni 8 anni si 9,2 Portogallo € 350.000 Portugal Golden visa 3-4 mesi si si € 1 mln 7 giorni all'anno Dopo

5 anni 6 anni si 9,6 Romania - - - - - - - 5 anni 8 anni si 9,0 Russia $ 300.000 Pending - si - si - 2 anni 3-5 anni si 7,0 Spagna €500.000 (immobiliare) Spanish Golden visa 3-4 mesi si si no nessun requisito Dopo

5 anni 10 anni solo nei paesi di lingua spagnola 9,5 Svizzera CHF 1 milione Swiss Lump Sum Taxation 3 mesi si no CHF

1 mln turnover si 10 anni 12 anni si 9,8 Saint Lucia $100.000 da gennaio 2017 Citizenship by investment 2-3 mesi no $300.000 $3,5 mln nessun requisito - - si 7,9 Saint Kitts e Nevis $150.000 Citizenship by investment 8 mesi no $400.000 - nessun requisito - - si 8,3 Slovenia nessun programma - - - - - - 5 anni 10 anni si - Slovacchia nessun programma - - - - - - 5 anni 13 anni si - Regno Unito GBP 200.000 o GBP 2 milioni UK Entrepreneur or Investor visa (tier-1) 2 mesi si no si 9 mesi all'anno per il passaporto 5 anni 6 anni si 9,8 Stati Uniti $ 500.000 –

1 milione EB-5 Investor visa 10 mesi si no si 50% del tempo negli Usa (2,5 anni su 5 anni) Permesso residenza immediato 5 anni si 9,7 Liechtenstein nessun programma - - - - - - 5 anni 30 anni si 9,9 Lettonia €100.000 (business) o €250.000 (immobiliare/ government bond) Latvia Golden visa 4 mesi si € 250.000 € 80.000 - 5 anni 10 anni si 9,4 Lituania nessun programma - - - - - - 5 anni 10 anni - 9,3 Lussemburgo €500.000 Investor visa - - - - - - 5 anni 7 anni si 9,5 Nuova Zelanda NZ$ 3 milioni Business Investor Visa 3-4 mesi Residenza immediata Possibile si 146 giorni all'anno 2 anni 5 anni si 9,6 Norvegia nessun programma - - - - - - 3 anni 7 anni no 9,6 Polonia nessun programma - - - - - - 5 anni 10 anni si 9,4 Panama $300.000 Real Estate - Residenza immediata si si - - 5 anni - 7,9 Serbia nessun programma - - - - - - 5 anni - si 8,6 Svezia nessun programma - - - - - - 5 anni 5 anni si 9,8 Corea

del Sud Investor visa ($250.000) F5 PR - si - Senza limiti - - 5 anni si 9,2 Singapore SG$ 2,5 milioni (circa US$ 2 milioni) Global Investor Program (GIP) - si no si - Permesso residenza immediato 2-6 anni no 9,2 Vanuatu $160.000 Vanuatu Develop. Support Program (DSP) - - - - - - - si 7,2 Moldavia $100.000 Citizenship by Investment - - - - - - 10 anni si 8,0 Montenegro € 250.000 Special Citizenship by Investment - - - - - - 10 anni si 8,2 Turchia $250.000 (immobiliare) o $500.000

in Bonds

o depositi Citizenship by Investment - - - - - - - si 7,0 Fonte: Best Citizenship

© Riproduzione riservata