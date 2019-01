Malpensa, passeggero in fuga. Salvini: lo prenderemo

L’aeroporto di Malpensa è stato chiuso nella serata di martedì. La causa è legata alla fuga di un passeggero che doveva essere rimpatriato. Il cittadino, un egiziano, e non un senegalese come sembrava in un primo momento – è sceso dall’aereo ed è inseguito dagli agenti della polizia. I voli in arrivo sono dirottati verso altri aeroporti (Linate, Torino e Bergamo in particolare) per ragioni di sicurezza e vengono tenuti fermi sulla pista gli aerei in partenza.

Il cittadino egiziano è stato respinto perché una volta atterrato in Lombardia a Malpensa ha deciso di gettare i suoi documenti, rendendosi non identificabile. Per questa ragione è stato imbarcato su un volo diretto a Dakar (Senegal), da dove proveniva, dalla Polizia di Stato dello scalo internazionale varesino.

Quando il personale di volo ha tolto la scaletta prima del decollo, ha deciso di approfittare di un attimo di distrazione di una hostess per lanciarsi dal portellone rimasto aperto.

I voli sono stati temporaneamente sospesi fino alle 20.20 quando Enav, Enac e polizia hanno deciso di riaprire una pista, la 35L.

«Sto seguendo la situazione e sono sicuro, come mi hanno assicurato le Forze dell'Ordine, che l'extracomunitario verrà rintracciato velocemente. Lo prenderemo e lo espelleremo immediatamente». Lo dice il ministro

dell'Interno Matteo Salvini, a proposito del cittadino egiziano che, all'aeroporto di Malpensa, è riuscito a scappare mentre stava per subire un respingimento.

Si tratta di E. E., 30 anni: il volo era diretto a Dakar

