Senato bloccato e maxi-ingorgo alla Camera, l’effetto dei numeri risicati a Palazzo Madama

Il Senato è rimasto a mani vuote. La maggioranza Lega-M5s, ridotta ai minimi termini con soli 4 voti di margine, ha indotto fisiologicamente uno svuotamento di provvedimenti. Tanto che questa settimana l’aula rimarrà con ogni probabilità deserta. Era all’ordine del giorno il decreto semplificazioni ma la valanga di emendamenti ne ha rallentato il percorso. Ergo, serviva un altro provvedimento per l’esame dell’aula. Peccato che non ci sono altri provvedimenti in rampa di lancio. Perché? Perché tutte le riforme su cui i giallo-verdi puntano si trovano alla Camera (che vanta numeri certi per la maggioranza) dove si è formato un maxi ingorgo.

Appena quattro voti di margine

La maggioranza che regge il governo si è fatta sempre più sottile a Palazzo Madama, aula che da sempre decreta la vita o la morte degli esecutivi. E ora, dopo che il Movimento 5 Stelle ha espulso i due senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis, gli alleati gialloverdi sono costretti a procedere con la massima attenzione prima di sottoporre le riforme chiave al Parlamento. A Palazzo Madama la soglia per la maggioranza è a quota 161 senatori. I leghisti (58) e i pentastellati (107, dopo le due espulsioni di San Silvestro) hanno appunto 4 voti di vantaggio. E, nel caso in cui dovessero essere cacciate anche le due senatrici ancora «sub iudice», si arriverebbe a quota 163, appena due voti sopra il quorum. Quando nacque il governo, Giuseppe Conte poté contare su 171 voti di fiducia, ben 10 oltre la soglia necessaria.

Palazzo Madama, aula deserta

È questo il motivo per cui il calendario dell’Aula del Senato si è ritrovato senza più un provvedimento. Le poche riforme che si trovano a Palazzo Madama non sono ancora in una fase avanzata di esame in commissione e quindi non possono andare in Aula. Il Ddl sul taglio dei parlamentari è in attesa di una leggina che ridisegni i collegi, il Ddl sulla class action deve ancora ricevere il via libera della commissione e il decreto semplificazioni è sommerso da 900 emendamenti, non solo dell’opposizione. Risultato: lavori bloccati.

Il maxi-ingorgo alla Camera

Viceversa, Montecitorio straripa di riforme, decreti e provvedimenti bandiera. Domani approda in Aula la riforma costituzionale M5s sul referendum propositivo. In commissione finanze è stato appena depositato il decreto salva-Carige. E a questa camera sembra destinato il “decretone” quota 100-reddito di cittadinanza che dovrebbe essere varato giovedì dal consiglio dei ministri. Sempre qui si trova il Ddl sulla legittima difesa che è all’esame della commissione giustizia, riforma-bandiera della Lega. E ancora il Ddl per l’istituzione della commissione sulle banche. Infine, in fase meno avanzata, anche i Ddl sull’acqua pubblica e sulla chiusura domenicale dei negozi, misure targate M5s. È chiaro che, una volta approvati alla Camera, i provvedimenti alla prima lettura e quelli emendati dovranno passare al Senato. Ma, ragionano i giallo-verdi , intanto si mandano segnali al Paese dalla Camera in cui i numeri sono certi. Poi, per il futuro, si vedrà.

