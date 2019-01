Golf, montepremi record per il circuito femminile

La stagione del circuito femminile di golf più importante al mondo, l’Lpga, scatta giovedì 17 gennaio con il Diamond resorts tournament of champions a Lake buena vista, in Florida. La stagione - che comprende 34 eventi: 21 inNord America, 9 in Asia/Australia e 4 in Europa - distribuirà premi per circa 70 milioni. Si tratta di una cifra record per il circuito. anche se è pari a un quinto del circuito maschile, il Pga Tour. Colleghi uomini che, guidati dal numero uno al mondo, l’inglese Justin Rose, fino a domenica disputeranno invece il Desert classic a La Quinta in California.

Come si spiega questa discrepanza di montepremi tra femmine e maschi?

La differenza è dovuta alla differenza nelle programmazioni televisive Usa: il circuito femminile viene infatti trasmesso su un canale specializzato, Golf Channel, mentre quello maschile sui canali in chiaro con un pubblico molto più ampio. Una forbice che comunque sta diminuendo, essendo il montepremi femminile cresciuto dell'80% dal 2010.



Cosa si sta facendo per far crescere il movimento femminile?

Con 19 weekend vacanti sul calendario c'è ancora molto spazio di crescita per l’Lpga. «A partire dal buco di tornei abbastanza significativo nel Nord-Est degli Stati Uniti, tra New York e Boston», ha detto il commissario della Lpga, Mike Whan, durante una visita promozionale a New York, come riportato da Andrew Both della Reuters. È allo studio anche un evento congiunto con il Pga tour.



Esistono tornei misti di golf?

Gli appassionati di golf che amano guardare i giocatori di entrambi i sessi non si perderanno l'Open del Victoria in programma in Australia il prossimo mese, in con uomini e donne saranno in campo nello stesso percorso e per lo stesso montepremi, anche se si tratterà di competizioni separate con tempi di gioco alternati e tees di partenza diversi.



Quali sono i tornei di punta dell’Lpga tour?

La stagione sarà caratterizzata da cinque tornei importanti con un grande cambiamento in quanto il torneo Evian in Francia si sposta a luglio (25-28), dopo uno sfortunato periodo di sei anni in cui si è disputato, sempre con il maltempo, a settembre.



La stagione si concluderà a novembre in Florida con la borsa record per la vincitrice di 1,5 milioni di dollari





L'evento principale sarà comunque la Solheim Cup, in cui gli Stati Uniti difenderanno il titolo contro l'Europa a Gleneagles in Scozia, in calendario proprio a settembre.

La stagione si concluderà come al solito con il Cme group tour championship a Napoli, in Florida, a novembre, dove la borsa è stata raddoppiata a 5 milioni di dollari con il record femminile di 1,5 milioni di dollari al vincitore.



