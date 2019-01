Napoli, l’attentato a Sorbillo, simbolo dei pizzaioli napoletani

Un giorno prima della festa. L’attentato alla pizzeria Sorbillo di Napoli sembra un segnale al mondo delle pizzerie napoletane. Proprio mentre si accinge ad aprire i festeggiamenti per il primo anno dal riconoscimento dell’arte del pizzaiolo napoletano come patrimonio dell’Unesco: per l’occasione verrà lanciata da quest'anno la giornata cittadina del pizzaiolo napoletano.

Ma la malavita irrompe: nel cuore della notte, intorno alle 1 e 20, una bomba esplode davanti alla saracinesca della pizzeria Sorbillo, in via dei Tribunali, nel centro storico. Nessuno resta ferito. Ma i danni ci sono, anche nei negozi vicini.

Si è trattato di una bomba carta

Partono i rilievi e le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto. La Polizia di Stato conferma che si è trattato di una bomba carta: che ha danneggiato la saracinesca e la tenda della pizzeria. Si stanno visionando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Sorbillo, a quanto sembra, nega di aver subito estorsioni. E nel quartiere si mostra sorpresa per quanto è accaduto. Un commerciante che preferisce mantenere l’anonimato commenta: «Qui c’è aria pulita ormai, non ce l’aspettavamo».

La notizia su Facebook

Il primo a darne notizia è proprio Gino Sorbillo, su facebook, che posta l’annuncio con la foto di un cartello: la pizzeria «è chiusa per bomba» ma, assicura «riapriremo presto». Poi ripete più volte: «Dopo l’incendio, la bomba». Cinque anni fa infatti, la stessa pizzeria di via Tribunali 32, dove c’è la sede storica, fu incendiata. «Sono stato nell’Arma dei Carabinieri, poi ho scelto di fare il pizzaiolo: amo troppo la mia città e la amerò sempre. Porto e porterò sempre Napoli nel cuore».

Sorbillo un simbolo

Simbolo dei pizzaioli, della Napoli che vuole riscattarsi, di quella che amano i turisti, locale frequentato da giovani universitari, artisti, gente normale e star dello spettacolo. Sorbillo è una delle catene di pizzerie più famose di Napoli, con una serie di locali aperti in diverse città in Italia e anche all’estero. Ultime a Milano e New York.



La storia dell’impresa

Gino Sorbillo, classe 1974, è titolare della storica pizzeria, ed è anche uno dei pizzaioli più famosi in Italia e nel mondo. La sua è una famiglia di pizzaioli da diverse generazioni: era il 1935 quando il nonno Luigi aprì la storica sede in via dei Tribunali 32. Sua figlia, Esterina, si dedica molto a Gino e gli insegna sin da piccolo i segreti dell’arte della pizza, consentendogli, così, di prendere le redini del locale portando avanti la tradizione. A nove anni realizza la sua prima pizza; a 20 decide di aprire un locale tutto suo, sempre in via dei Tribunali. Gino Sorbillo, ambasciatore della Pizza Italiana nel mondo, segretario dell'Associazione Pizzaioli Napoletani, è stato premiato anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Le reazioni

«Sorbillo è simbolo di tutti coloro che resistono senza piegare la testa», dice Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare Antimafia.

«Ho espresso la solidarietà e vicinanza mia e della stragrande maggioranza dei napoletani che sono persone perbene – ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris – Questi criminali e delinquenti non passeranno. Si devono arrendere e devono sapere che ormai il riscatto di Napoli passa attraverso l’onestà, la cultura e la ribellione a ogni forma di violenza. La solidarietà che oggi esprimiamo a Gino Sorbillo la estendiamo a tutti gli imprenditori e operatori commerciali che quotidianamente sono vittime di una violenza che tutti insieme dobbiamo contrastare». De Magistris ha poi denunciato: «Siamo ancora in attesa delle forze dell’ordine che per ben due volte in visita a Napoli il ministro

dell’Interno aveva promesso e che io personalmente non ho visto se non nelle occasioni in cui autorevoli esponenti di Governo fanno visita».

Il settore

L’atto intimidatorio colpisce un intero settore dal fatturato stimato in 15 miliardi che sostiene l’occupazione di 200.000 addetti a tempo pieno e nel weekend, sottolibnea Coldiretti alla vigilia della giornata internazionale della pizza italiana che si festeggia in tutto il mondo il 17 gennaio. «La pizza in Italia è il settore di punta dell’agroalimentare – sottolinea la Coldiretti – Il volume d’affari delle agromafie è salito a 21,8 miliardi con attività che riguardano l’intera filiera del cibo, compresa la ristorazione. Un business molto appetibile grazie alle 127.000 pizzerie presenti in Italia nel 2018, con la Campania che ne conta il 16%».

