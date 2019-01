Reddito di cittadinanza e quota 100, domani decreto in Cdm. Anticipo tfr senza costi per gli statali

«Tanti gli impegni che mi aspettano a partire da domani. Innanzitutto avremo un consiglio dei ministri importantissimo. Approveremo il decreto che contiene i due provvedimenti chiave di questo governo: il reddito di cittadinanza e quota 100, misure che molti italiani aspettano da tempo e che finalmente diventeranno leggi dello Stato». L’annuncio arriva su Facebook dal premier Giuseppe Conte, rientrato a Roma dalla visita di due giorni in Ciad. Confermato per domani anche il summit a Palazzo Chigi al quale parteciperanno il premier Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ma non si esclude la presenza di altri ministri.

In relazione al decreto, fonti di governo assicurano che non c’è «nessun problema sul fronte del trattamento di fine rapporto per gli statali, in relazione a quota 100 sulle pensioni». E che «secondo il testo che è in via di perfezionamento in queste ore - spiegano - il tfr sarà quasi interamente erogato immediatamente a chi va in pensione. Questo sarà possibile grazie a un accordo tra Stato e le banche senza alcun onere a carico del lavoratore. La parte residuale sarà erogato secondo le norme previste dalla legge».

Terremoto, Conte: trovata soluzione per casette

Su Facebook Conte spiega poi di essere stato «in continuo contatto con il sottosegretario Crimi, delegato a seguire le aree terremotate» e che «domani pomeriggio incontrerò a P.Chigi i governatori di Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria». «Un incontro a cui tengo in maniera particolare - continua -, parleremo dei problemi legati alla ricostruzione» e del «tessuto produttivo» e della «soluzione che abbiamo trovato, anche insieme alla Protezione Civile, per rendere agibili quelle casette che hanno evidenziato criticità per l'umidità trasudata dai pavimenti».

