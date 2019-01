Sparco scende in pista con Alfa Romeo in Formula Uno

Annunciata la partnership tra Sparco e Alfa Romeo Sauber F1 Team per la fornitura di le cinture di sicurezza per le monoposto e l'abbigliamento tecnico dei piloti Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi e del team.

La multinazionale italiana, specializzata nella produzione di equipaggiamento per il motorsport, annuncia la partnership con la storica scuderia. Dalla prossima stagione vestirà i piloti Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi e fornirà le cinture di sicurezza per le monoposto, dove sarà presente il logo Sparco sulla fiancata.

«Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione che si fonda su due asset molto importanti per l'azienda che rappresento - dichiara Claudio Pastoris, Amministratore Delegato di Sparco-: da un lato, il motorsport e la nostra esperienza lunga oltre 40 anni al servizio dei team e piloti più competitivi della Formula 1; dall'altro, il legame di lungo corso con Alfa Romeo e il gruppo FCA, che ci vede impegnati in prima linea nella produzione di sedili e accessori OEM per le vetture più performanti del marchio. Poter contribuire allo sviluppo della nuova monoposto sul fronte della sicurezza e poter vestire due piloti come Kimi Räikkönen e Antonio Giovinazzi è per noi un onore e una grande responsabilità».

«Siamo lieti di annunciare la nostra collaborazione con Sparco come nuovo partner ufficiale - afferma Frédéric Vasseur, CEO di Sauber Motorsport e Team Principal di Alfa Romeo Sauber F1 Team -. Per decenni Sparco ha fissato gli standard nella progettazione e nella produzione di equipaggiamento e accessori per il motorsport. Fornendo ai nostri piloti e meccanici i loro prodotti, insieme faremo in modo che il nostro team sia dotato di un equipaggiamento in grado di soddisfare le più elevate esigenze in termini di sicurezza e comfort, mentre lottiamo per ottenere risultati ambiziosi nel campionato. Non vediamo l'ora di iniziare questa collaborazione».

Ricordiamo che lo scorso weekend durante Autosport International (Birmingham, Regno Unito), la più importante esposizione europea dedicata al mondo del racing, Sparco ha presentato la cintura Prime H10, nata proprio per affrontare lo sfidante contesto della Formula Uno. Il peso è di soli 400 grammi in quanto tutte le parti metalliche sono in leghe di alluminio e di titanio, mentre i nastri sono realizzati attraverso una tessitura innovativa

