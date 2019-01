Reddito-pensioni, banche, Consob, Inps e Tav, tutti i temi sul tavolo del governo

Reddito-pensioni, banche, Consob, Inps e Tav: sono i cinque temi sul tavolo del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Un vertice che deve preparare l’accordo per il consiglio dei ministri del pomeriggio e sciogliere gli ultimi nodi. Intorno al tavolo non solo il premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Di Maio e Salvini ma anche il ministro dell’Economia Giovanni Tria, il ministro pentastellato Fraccaro e la viceministro all’Economia Laura Castelli e i leghisti Massimo Garavaglia e Claudio Durigon.

Decreto reddito-pensioni

Il primo punto all’ordine del giorno è il decreto su reddito di cittadinanza e quota 100. Rimane da sciogliereil nodo del Tfr agli statali con l’anticipo da parte delle banche e lo scoglio dei tassi di interesse. C’è poi il tema del reddito di cittadinanza alle famiglie con disabili che sembra aver ridotto l’importo generale dell’assegno. Infine, è in discussione una clausola di salvaguardaia riguardante la spesa per quota 100. Su tutti questi temi serve una soluzione prima dell’inizio del consiglio dei ministri che, previsto in un primo momento alle 16 sembra essere slittato alle 18.

Consob, Inps e Ambiente

Resta sul tappeto il tema delle nomine. In primo luogo quella del presidente Consob: l’authority è acefala da alcuni mesi e in molti premono per una soluzione. In pole ci sarebbe l’ex assessore della giunta Raggi Marcello Minenna. Ma il governo non sembra ancora aver trovato la quadra. Ancora: si dovrebbe parlare della presidenza dell’Inps. L’attuale presidente Tito Boeri è in scadenza e urge nominare il successore. Infine, dopo lo scivolone della maggioranza ieri in commissione Ambiente al Senato, serve una via d’uscita anche per il caso del Parco del Circeo.

Banche

Al centro del confronto anche il dossier banche. L’intervento dello Stato su Carige e Montepaschi è fonte di attrito tra tra M5s e Lega. Il timore dei Cinquestelle è che il salvataggio pubblico degli istituti di credito possa far perdere molti consensi in vista delle europee. Il sospetto è che la Lega punti a una nuova iniezione di soldi pubblici per salvare il sistema.

Tav

Ultimo, ma non per ordine di importanza, il dossier sulla Tav. Negli ultimi giorni M5s e Lega hanno fatto dichiarazioni diametralmente opposte sulla Tav. E la Lega è scesa in piazza a Torino insieme ai Sì Tav suscitando le ire degli alleati. Nel vertice potrebbe discutersi di come gestire quanto meno la comunicazione sul tema, almeno fino a quando non arriveranno le analisi costi-benefici attese entro la fine del mese.

