Naufragio migranti, Casellati: «Il Mediterraneo non sia una fossa comune»

«Non possiamo rassegnarci ad accettare la morte di tanti poveri innocenti. Il Mediterraneo deve essere un mare di pace, non una fossa comune». All'indomani dei due naufragi con circa 170 annegati in poche ore nel Mediterraneo tornato ad essere ”cimitero dei migranti”, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in visita a Palermo si è così idealmente associata al «profondo dolore per la tragedia» espresso ieri dal presidente delle Repubblica Sergio Mattarella, e allo scoramento del presidente della Camera Roberto Fico («salvare vite umane è quello che fa una società sana, se non ci

riusciamo è un terribile fallimento per tutti noi»).

Salvini su Fb: non sarò mai complice degli scafisti

Parole di dolore e preoccupazione per la nuova emergenza, frutto anche di una ripresa dei viaggi della speranza, non condivise da tutti i vertici delle istituzioni. Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha ribadito oggi in un post pubblicato su Fb la linea intransigente della non accoglienza già espressa con altri termini ieri. «Io non sono stato, non sono e non sarò mai complice dei trafficanti di esseri umani, che con i loro guadagni investono in armi e droga, e delle Ong che non rispettano regole e ordini», ha postato oggi Salvini, innescando nuove polemiche, soprattutto con il mondo del volontariato e delle Ong.

Di Maio: la Ue sanzioni chi sfrutta l’Africa

Anche il vicepremier Luigi Di Maio sposa in pratica la stessa linea. «Se la Francia non avesse le colonie africane, che sta impoverendo, sarebbe la 15ma forza economica internazionale e invece è tra le prime per quello che sta combinando in Africa. L'Unione Europea dovrebbe sanzionare queste nazioni come la Francia che stanno impoverendo questi posti e è necessario affrontare il problema anche all'Onu», ha risposto oggi a una domanda sugli ultimi naufragi nel corso di un tour elettorale ad Avezzano. Ieri lo stesso Di Maio aveva criticato le «lacrime di coccodrillo» di una parte dell’Europa per le stragi dei migranti, mentre «il vero tema sono i grandi interessi economici dei Paesi europei che stanno facendo il bello e il cattivo tempo» in Africa, costringendo i suoi abitanti a tentare l’approdo in Europa.

Il dolore del Papa:vittime cercavano un futuro per la loro vita

Alle parole dei due vicepremier il Vaticano ha risposto con l’Angelus di oggi del Papa. Ai fedeli raccolti in pazza S. Pietro, a Roma, Francesco ha ricordato commosso «le 170 vittime dei naufragi nel Mediterraneo», che «cercavano un futuro per la loro vita, vittime forse di trafficanti di esseri umani. Preghiamo per loro e per coloro che hanno la responsabilità di quello che è successo. Il direttore di Avvenire, quotidiano della Cei, Marco Tarquinio, ha invece preso posizione con un editoriale dai toni aspri: «Chi non ha parole di umanità, di compassione e di preghiera da dire, almeno taccia». «I signori dell'indifferenza e del cinismo d'Italia e d'Europa hanno congiurato, con trafficanti e capi banda libici, a lasciar morire alle porte di casa nostra uomini, donne e bambini che corrono l'estremo rischio per non subire ancora un'estrema sofferenza», si legge nell’articolo, che conclude: «Siamo di nuovo assediati da stragi di vita e di verità, che la cronaca registra e la storia giudicherà».

Opposizione contro la linea del Viminale

Un no esplicito alla linea del Viminale arriva anche dall’opposizione. «Fa schifo questa idea di Salvini per cui si può anche lasciare morire la gente in mare in nome della lotta agli scafisti quasi che quelle vite innocenti e spezzate siano un costo necessario. Il messaggio è che chi si mette in mare per scappare alla disperazione in fondo se l'è cercata. La propaganda non si ferma neanche di fronte alle morti!», attacca su Facebook il vicepresidente dei senatori del Pd Franco Mirabelli. Su Twitter, il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di FI Antonio Tajani scrive che «non possiamo restare indifferenti davanti alla morte di 170 uomini, donne e bambini!». E ricorda che «c’è un piano del Parlamento europeo per fermare i viaggi della morte e ridistribuire i richiedenti asilo. Il mio appello agli Stati Ue perché lo approvino subito».

© Riproduzione riservata