Reddito di cittadinanza, Di Maio: stabilizzeremo i 10mila ”navigator”

«Assumeremo subito 10 mila navigator, che sono i tutor del reddito di cittadinanza. Li assumeremo subito, faremo dei colloqui, con l’impegno di stabilizzarli con un contratto» relativo alla collaborazione con l’Agenzia nazionale per le politiche attive per il lavoro (Anpal). La promessa di tempi rapidi per l’adeguamento del personale dei Centri per l’impiego in vista della messa a regime del Reddito di cittadinanza è del vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio.

Per Regioni 4mila neo assunti, 6mila per Stato centrale

Da Avezzano, in Abruzzo, dove è impegnato nella campagna elettorale per le prossime Regionali, Di Maio spiega che le 10mila nuove assunzioni in arrivo «si divideranno in 4mila per le Regioni e 6mila per lo Stato centrale, e ci consentiranno di gestire le assunzioni nelle aziende di chi prende il reddito, ma anche di aprire un'azienda perché chi prende il reddito e apre un’azienda ha sei mesi per 780 euro di assegno per avviare la propria azienda».

Centri per l’impiego, i 4mila rinforzi arriveranno solo ad agosto

Secondo Il Sole 24 Ore, le 4mila assunzioni di rinforzo arriveranno solo in agosto. Per la presa in carico dei beneficiari del reddito di cittadinanza a fine maggio nei centri per l’impiego, ci saranno gli attuali 8mila dipendenti. I 6mila “navigator” arriveranno poi entro autunno. Le Regioni, preoccupate, incontreranno domani, lunedì 21 gennaio, il vicepremier pentastellato.

Dotazione di 500 milioni di euro

Per la stipula, previa procedura selettiva pubblica, dei contratti dei “navigator” con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, il Decretone appena varato dal Governo prevede una spesa nel limite di 200 milioni di euro per l’anno per il 2019, di 250 milioni di euro per il 2020 e di altri 50 milioni di euro per il 2021, tutti a disposizioni dell’Anpal. La guida dell’Agenzia sarà presto assunta da Domenico Parisi,direttore del National strategic planning and Analysys Research Center dell'Università del Mississippi e principale ispiratore del «Modello Mississippi» imperniato sulla figura dei “navigator”.

