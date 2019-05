Social-eSport binomio vincente: nel 2018 un miliardo di tweet

Twitter ha stilato una classifica sui e-sport più twittati nel 2018 in Italia e nel mondo. Sul social media i cinguettii dedicati ai videogiochi hanno raggiunto quota un miliardo. I preferiti dagli italiani si confermano ancora una volta i giochi di calcio come PES e FIFA. Più in generale, il gaming e gli eSport costituiscono un trend positivo per Twitter e lo stesso social è il preferito dagli utenti per condividere le loro esperienze di gioco. Grazie all'algoritmo del social dell'uccellino, gli sviluppatori di giochi, i media del gaming, i player del settore, i tornei di esport, squadre, giocatori e commentatori lo prediligono per interagire tra loro e con i fan più appassionati.

Su Twitter si parla dei giochi più attesi, si fa il tifo per le squadre preferite, unendo le persone in una comunità unita dalla propria passione. I paesi che hanno twittato maggiormente su questo tema sono: Giappone, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Corea, Spagna, Brasile, Canada, Messico e Germania. Sempre a livello globale, i videogiochi più twittati sono stati, tra gli altri, Fortnite, Monster e Strike. In Italia si confermano Fortnite, Fifa e Pes.

