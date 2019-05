Trivelle, Tav e Venezuela: Lega e 5 Stelle divisi e già in campagna elettorale

L’intesa sulle trivelle pare trovata, ma lo scontro al Senato sul decreto semplificazioni fa salire la temperatura nella maggioranza. Con Matteo Salvini che per la prima volta, a poche settimane dalle elezioni regionali in Abruzzo e in Sardegna e a quattro mesi dal voto per le europee, avverte esplicitamente l’alleato di governo: «Il nostro “no” è solo agli sbarchi. Da oggi cominceremo a imporre dei “sì”».

Il numero uno della Lega è costretto a esprimere pubblicamente il malessere dei suoi, esploso dopo la minaccia di dimissioni del ministro dell’Ambiente Sergio Costa sulla questione delle trivellazioni petrolifere. Alla fine, l’accordo si è trovato in una moratoria di 18 mesi per le nuove richieste durante i quali - assicura Costa - sarà rivisto l’articolo 38 dello Sblocca-Italia, adottato il nuovo Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee e costruito «il nuovo sistema». I leghisti sono costretti a ingoiare pure il rospo di un aumento dei canoni dovuti dagli operatori fino a 25 volte il valore attuale. E così, mentre i Cinque Stelle esultano - con il placet del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che in una nota si intesta la responsabilità e il merito della trattativa notturna con i vicepremier per sbloccare l’impasse - il Carroccio prima fa filtrare tutta l’irritazione («La politica del “no” a tutto non fa bene al Paese») e poi si affida a Salvini, finora morbido con le intemperanze pentastellate e fiducioso nell’asse con Luigi Di Maio, per il monito più importante: adesso la Lega cambierà atteggiamento.

Inevitabile pensare all’altro grande “no” del M5S: quella Tav che vede la Lega favorevole all’opera, insieme al mondo produttivo già sceso in piazza e pronto a farlo ancora (e in primavera si voterà anche in Piemonte). Dossier che scotta, in casa Cinque Stelle, dove per ora è prevalsa la linea dura contraria all’opera e a qualunque mediazione. Le due analisi - quella costi-benefici e quella giuridica - sono ancora ferme alla Struttura tecnica di missione del ministero di Toninelli. Sbloccarle significa aprire le danze del confronto con Francia e Unione europea ma soprattutto accelerare una decisione politica. Salvini, in serata, incalza: «Va fatta. Costa più non farla che farla, spero arrivi questo benedetto studio costi-benefici di cui io non ho visto neanche una pagina». Anche il ministro dell’Economia Giovanni Tria, da Davos, ricorda di non aver visto il report e sottolinea come sia «necessaria un’azione forte»: «Bisogna smetterla di filosofeggiare e sbloccare tutto ciò che è necessario per far ripartire l’economia».

L’avvertimento del numero uno della Lega certifica in ogni caso un cambio di passo significativo nei rapporti con l’alleato. Entrato da socio di minoranza nel Governo, con il 17% dei consensi ottenuti il 4 marzo contro il 32% del M5S, adesso il Carroccio nei sondaggi supera il Movimento di quasi sei punti. Ma nelle ultime settimane la volata sembrerebbe in leggera decrescita. E alle porte c’è il debutto del reddito di cittadinanza. È anche questo, alla fine, ad aver convinto Salvini ad abbandonare la linea morbida tenuta sin qui. E ad alzare i toni per non deludere le aspettative di un elettorato molto diverso, nei territori, da quello dei Cinque Stelle. Un elettorato a cui, per restare fedele, non basta certo il pugno duro sull’immigrazione.

Va letta in questa chiave anche l’uscita sul Venezuela, che strappa rispetto alla prudenza di Conte e all’imbarazzo del M5S, fermo nella difesa del principio di non ingerenza. «Sto con il popolo venezuelano e contro i regimi come quello di Maduro, fondato su violenza, paura e fame», afferma Salvini tranchant. «Quanto prima cade, senza ulteriori scontri, meglio è».

