BasicItalia acquista il 61% del capitale della francese Sport Finance per 5 milioni

BasicItalia, licenziataria dei marchi del Gruppo BasicNet per l’Italia, ha acquistato il 61% del capitale della società francese Sport Finance, holding di un

gruppo di società licenziatarie dei marchi Kappa per Francia, Uk, Svizzera, Spagna e Portogallo. I licenziatari BasicItalia e Sport Finance aggregheranno le loro attività di distribuzione dei marchi Kappa e Robe di Kappa sui principali mercati europei.

BasicItalia ha finalizzato l'operazione in parte tramite l’acquisto di quote e, in parte, attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato per un controvalore complessivo di circa cinque milioni di euro. L’accordo prevede, inoltre, due opzioni put e/o call di acquisto della residua quota del 39% della partecipazione, da esercitarsi rispettivamente nel 2021 o nel 2024, a valori legati all'andamento del Gruppo francese.

Nel 2018, il Gruppo Sport Finance ha sviluppato un fatturato a marchio Kappa per oltre 60 milioni di euro. «Siamo molto soddisfatti perché questa è la prima importante acquisizione conclusa dalle nuove leve di top management», commenta l'amministratore delegato Gianni Crespi. «La concentrazione di diversi paesi in capo al medesimo licenziatario per uno stesso marchio rappresenta un rafforzamento del nostro modello di business. È auspicabile che

anche altri mercati agiscano nella stessa ottica, anche nella direzione di una più ampia adesione al modello 'powered by BasicNet'

