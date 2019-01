Tav, Garavaglia a Radio 24: «Unico altro tunnel lasciato a metà tra Coree»

«Esiste un altro tunnel costruito ametà nel mondo, è tra le due Coree, non mi sembra un grandeparagone». Lo ha detto il viceministro all'Economia MassimoGaravaglia ospite di Radio24. Interpellato sulla Tav ha detto che «questa analisi costi benefici non l'abbiamo ancoravista ma ci sono anticipazioni abbastanza surreali. Ad esempio si considera una perdita le mancate accise sul gasolio dei Tir: va bene tutto ma considerare una perdita l'avere meno Tir sullenostre autostrade mi sembra un paradosso».

GUARDA IL VIDEO - Tav: ogni mese bruciati 75 milioni

Caso Diciotti? «Se ci sarà il voto vedremo come si comporterà il M5s»

Poi si è parlato della richiesta del Tribunale dei ministri di Catania che ha chiesto al Senato l'autorizzazione a procedere nei confronti del titolare del Viminale sul caso della nave Diciotti. «È una situazione imbarazzante. La cosa era finita e poi riparte da zero come nel gioco dell'oca. Non s'è mai visto un ministro che svolge il proprio compito e per questo viene indagato», ha detto Garavaglia. Come si comporteranno gli alleati di governo se in Senato si arriverà a un voto su Salvini?: «Per il M5s potrebbe esserci qualche problema interno. Vedremo come andrà a finire».





Trivellazioni? «C'è rischio che vadano ad aziende straniere»

Total interessata ai giacimenti nell'Adriatico? «Purtroppo questo è un rischio che capita quando si prendono posizioni un po' troppo drastiche. Per dirla semplice, se il giacimento è lo stesso e la Total fa un buco in Grecia non è che sia una genialata», ha detto Massimo Garavaglia, a 24Mattino su Radio 24 con Maria Latella e Oscar Giannino.

«Col M5s ci prendiamo a sportellate perché in campagna elettorale»

Poi la campagna elettorale già partita da tempo che divide la maggioranza di governo. . «Il Governo non nasce da una coalizione che si è presentata insieme alle elezioni - ha ricordato - ma da un contratto. Alle elezioni europee M5s e Lega si presenteranno da sole, saranno in competizione quindi ci sta che ci si prenda a sportellate. La campagna elettorale amplifica le tensioni ma la maggioranza in Parlamento è molto solida», ha detto Garavaglia. Farebbe un governo con Berlusconi? «Quella roba lì la faccia dire a chi fa politica. Io mi occupo di altre cose», ha glissato.

Autonomia è in contratto:non piace a M5S ma si fa

L'autonomia per Veneto e Lombardia, cui si aggiunge l'Emilia-Romagna «è prevista nell'accordo di governo. E siccome tante cose che a noi non piacciono al 100% sifanno, anche questa si farà», anche se non convince il M5S, ha detto Massimo Garavaglia, ospite diRadio 24, assicurando che «dal punto di vista tecnico laquestione procede molto bene». È stato «quasi sciolto - ha spiegato l'esponente leghista - ancheil tema più spinoso, quello dell'istruzione. procedono tutti gliincontri del ministro Stefani con i singoli ministeri per vedere dal punto di vista tecnico come avviare il trasferimento dellecompetenze, e delle risorse: grandi problemi non ce ne sono». Ci sono «ministeri più collaborativi e altri meno, ma tramorti e feriti - ha scherzato - la cosa procede. Arrivati in fondopoi bisognerà prendere una decisione» e l'autonomia «si farà».

© Riproduzione riservata