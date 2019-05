Anno giudiziario, a Milano boom di richieste asilo migranti. Roma: «No verità di comodo su Regeni»

Dopo la cerimonia in Corte di Cassazione alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’inaugurazione dell’anno giudiziario tocca oggi tutte le città italiane, con celebrazioni nelle corti d’Appello. A Milano il presidente della Corte Marina Tavassi denuncia un boom delle richieste d’asilo da parte dei migranti, «passati dai 291 procedimenti pendenti nel 2016 ai 2.509 del giugno 2017», con «un residuo al termine dell’anno giudiziario di 1.651». E fa sapere che nel capoluogo lombardo «l’83% delle prescrizioni maturano già in fase di indagini preliminari».

A Roma il pg Giovanni Salvi ricorda come la procura capitolina abbia «profuso molti sforzi nel tentativo di assicurare alla giustizia i torturatori e assassini di Giulio Regeni», ottenendo «che non si accettassero verità di comodo». All’inaugurazione a Firenze era presente il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che ha segnalato come il ddl per la riforma del diritto civile sia «a buon punto».

Unica regia per incendi dolosi al Nord

Il pg Roberto Alfonso nel suo intervento ipotizza «un’unica regia» nei numerosi incendi dolosi che nell’ultimo hanno danneggiato al Nord impianti «formalmente autorizzati» e capannoni dismessi «ma “stipati” in modo clandestino di migliaia di tonnellate di rifiuti, in parte provenienti dalla Campania». Alfonso denuncia poi «la non soddisfacente attenzione posta finora dal ministero della Giustizia sulle criticità segnalate» dai capi degli uffici giudiziari milanesi. Oltre a ricordare la «grave situazione» per le carenze negli organici, chiede al ministero di trovare «soluzioni adeguate, idonee a reperire le risorse necessarie». E ricorda che «nel distretto di Milano, dove si produce buona parte della ricchezza nazionale, è indispensabile che il Ministero supporti adeguatamente gli uffici giudiziari riservando a essi l'attenzione che meritano, necessaria per conseguire i risultati utili a rendere il Paese più competitivo».

Milano, 83% prescrizioni in fase indagini

Nella sua relazione la presidente della Corte milanese Tavassi spiega che dagli ultimi dati a disposizione per gli anni 2015-2017 emerge che «circa l’83% delle estinzioni dei reati per prescrizione è dichiarata con decreto di archiviazione del Gip. Il tempo necessario a prescrivere matura, dunque, già nella fase delle indagini preliminari».



Roma città tra le più sicure al mondo.Migranti, non solo repressione

Il procuratore Salvi riferisce poi di una «drastica riduzione degli omicidi negli ultimi anni» a Roma, a livelli «che hanno pochi paragoni nelle grandi città del mondo intero». «Secondo i dati forniti - spiega - si è passati dal già basso numero di venti omicidi volontari nel 2015 a dieci nell’anno 2018». «È un dato questo estremamente significativo -spiega il procuratore - perché indica da un lato l’efficacia dei pubblici poteri nei confronti del crimine organizzato (al quale in passato si doveva la maggior parte di questi delitti) e dall’altro il permanere di un’emergenza nel settore della violenza domestica, nelle relazioni personali e di

genere». «Legalità non è però solo repressione» ha detto poi Salvi, spiegando che «occorre avere piena consapevolezza, ad esempio, della complessità della questione migratoria, che tanto impatto ha sia sulla percezione della sicurezza che sulle attuali politiche securitarie».

Pignatone: problema di Roma è la corruzione

A Roma anche l’intervento del procuratore della Capitale, Giuseppe Pignatone, l’ultimo del suo mandato. «Il problema principale di Roma è la corruzione» ha detto Pignatone, convinto che «il nostro sforzo debba essere sulla cifra fondamentale di Roma: la complessità». «La Procura - ha aggiunto Pignatone - ha 16 gruppi di lavoro e nessuno può essere lasciato in favore di altri. Il nostro sforzo è stato quello di far fronte a questa complessità».

Bari: annus horribilis per distretto

Il 2018 è stato un «annus horribilis» per il distretto di Bari, ha detto il presidente della Corte di appello barese Franco Cassano, con riferimento all’arresto «di due magistrati per gravi fatti di corruzione commessi quando erano in servizio presso gli uffici giudiziari tranesi» e alla questione dell’edilizia giudiziaria, «una vergogna istituzionale di vent’anni senza colpevoli, forse, ma in cui nessuno, o quasi, può dirsi del tutto innocente».

Ancona, Ermini (Csm): ritrovare più sobrietà

L’inaugurazione dell’anno ad Ancona ha visto l’intervento del vice presidente del Csm, Davide Ermini. «Devo confessarvi - ha detto - che ho vissuto con profondo disagio alcuni recenti avvenimenti di cronaca: penso da un lato alla sentenza del Tribunale di Avellino sulla strage del bus sul viadotto Acqualonga, dall’altro all'incarcerazione dopo lunga latitanza di Cesare Battisti». «Difficile negare - ha osservato Ermini - che non vi sia stato qualche intervento strumentale, demagogico o dal sapore propagandistico. Io credo che tutti noi si debba ritrovare parole e comportamenti più misurati e sobri».

A Genova “protesta” con carta diritti dell’uomo. Torino: politica disinteressata a umanità

Il testo della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo è stato distribuito questa mattina, prima dell'inizio dell'inaugurazione dell’anno giudiziario a Genova, da alcuni magistrati di Area democratica per la Giustizia, per protestare contro le politiche di respingimento dei migranti adottate dal Governo. A Torino il presidente della Corte d’Appello Edoardo Barelli nella sua relazione ha scritto che la prescrizione è «il vero scandalo della giustizia italiana, il vero oltraggio alla Costituzione». E procuratore generale del Piemonte, Francesco Saluzzo,ha detto che la politica di contrasto all’immigrazione clandestina e di controllo del territorio è «dovuta e sacrosanta» ma «al tempo stesso totalmente disinteressata al profilo umanitario».

