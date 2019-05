Migranti, Grillo: governo blocca mercimonio delle sofferenze. Lega? Confronto sofferto ma vincente

Sul fronte migranti «sia noi che la Lega intendiamo impedire questo mercimonio della sofferenza. Puoi fare come Minniti che ha bloccato il varco senza dirlo esplicitamente. Oppure puoi impedire lo spaccio di false speranze e ridiscutere la questione a livello Ue. Il che significa anche graffiarsi un po’ con la Francia, che non resiste ai suoi istinti colonialisti».

Lo ha detto Beppe Grillo in un’intervista ad “America Oggi”, dove ha parlato anche della tenuta dell’esecutivo gialloverde: «Il rapporto con la Lega è un continuo confronto, anche sofferto, con una diversa sensibilità nella modalità di affrontare le problematiche politiche», ha detto, «tuttavia, non si può negare che il connubio M5S-Lega sia vincente. Ha consentito la realizzazione di rilevanti azioni politiche, molto avversate, contro la povertà».

Durata del governo dipende da coesione nazionale

Secondo Grillo «la durata di questo governo dipenderà da molti fattori, il principale? Il grado di coesione nazionale, sentirsi parte di un inizio. Andare a votare non è ricevere un biglietto in prima classe gratis, significa prendere un impegno». «Circa la durata sono ottimista - ha aggiunto - ma non dipende certo dallo starnazzare dell'opposizione. Dipende dal suo stesso equilibrio interno».

Sotto attacco come nel West, reddito cittadinanza demonizzato

«La democrazia diretta… le dico una cosa, siamo sotto attacco perché viene descritta come una specie di legge del selvaggio west» dice Grillo. E «la forza con cui attaccano il Reddito di Cittadinanza - dice - è un esempio: la demonizzazione a costo di insultare tutto il paese come fosse un calderone di diavoletti furbi. Un atteggiamento elitario e francamente cattivo verso la gente». Grillo sottolinea che «il MoVimento ha in mano la chiave di accesso alla democrazia diretta e la sta migliorando e potenziando» ed è «ovvio che quando sarà il paese a funzionare in questo modo lo strumento per la gestione della democrazia diretta sarà pubblico», «saranno istituiti dei sistemi di garanzia e certo non senza i necessari passaggi costituzionali».

La sinistra ha tradito ideali, parla una borghesia immaginaria

La sinistra? Grillo è convinto che «più che “venuta meno” ha tradito i suoi ideali, insieme a tutti coloro che erano garantiti socialmente dai figli di quegli ideali: i diritti dei lavoratori, dei pensionati e dei bambini». E «ora si rivolgono ad una borghesia immaginaria alla quale molti possono soltanto sognare di appartenere».

Berlusconi? Chi disprezza compra

Quanto alla presunta “operazione scoiattolo” lanciata da Silvio Berlusconi per portare esponenti del M5s all’interno dei gruppi di Fi, Grillo afferma: «Una versione parlamentare del chi disprezza compra? Beh è ovvio, ha visto come è uscito dagli anfratti, come una murena, Berlusconi? Se lo ha fatto significa che ha annusato profumo di soldi, è un genio nel decidere l’attimo in cui mettersi a vendere le pentole sull'autobus dei pensionati».

