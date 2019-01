Tav, alla Camera le tre mozioni Pd, Fi e Fdi. M5S e Lega puntano a prendere altro tempo

Adottare ogni iniziativa per consentire lo sblocco delle gare per l’avvio del tunnel di base sotto il Moncenisio. È la richiesta al Governo che arriva dalle opposizioni di Pd, Forza Italia e Fratelli D’Italia nelle tre mozioni sull’Alta Velocità Torino-Lione oggi all’esame dell’Aula di Montecitorio per la discussione generale. Le votazioni dovrebbero partire dopo il via libera al disegno di legge costituzionale sul referendum. E in ogni caso non dovrebbero tenersi prima di giovedì, secondo fonti parlamentari. Ma i tempi potrebbero slittare ancora se la conferenza dei capigruppo darà la precedenza ai decreti legge per i lavori di febbraio.

M5S e Lega in cerca di un’intesa per prendere tempo

Non è certo la maggioranza a premere per accelerare. In attesa del verdetto dell’Esecutivo sulla grande opera - che dipende dal confronto con Francia e Ue sui risultati dell’analisi costi-benefici ma soprattutto dall’accordo politico tutto in salita tra gli alleati gialloverdi - il M5S e la Lega cercano un’intesa su una mozione unitaria che possa intanto sminare il campo da possibili incidenti. Un testo che rimandi per ora al contratto di governo, che non parla di stop alla Tav ma impegna l’Esecutivo «a ridiscuterne integralmente il progetto nell’applicazione dell’accordo tra Italia e Francia».

Delrio (Pd): lo stallo rischia di avere costi elevatissimi

Nella mozione 1-00104 presentata dal capogruppo Pd Graziano Delrio si ripercorrono le tappe del progetto Tav dall’accordo con la Francia del 2012 al “sì” del Cipe, lo scorso marzo, alla variante per la cantierizzazione del futuro scavo del tunnel di base, «ultimo passaggio formale nell’iter per la tratta internazionale dell’opera». I dem richiamano le «preoccupazioni» sollevate da «soggetti istituzionali, economici e sociali» per le dinamiche sull’opera che si sono innescate dopo le elezioni del 4 marzo, che ritengono aggravate dalle «confuse dichiarazioni relative all’analisi costi-benefici». «La fase di stallo - si legge nella mozione del Partito democratico - rischia di avere costi economici e sociali elevatissimi per l’Italia e per la mobilità di persone e merci per l’intero continente europeo, finendo per privilegiare irrazionalmente il trasporto su gomma». Da qui la richiesta al Governo di mettere in moto tutte le iniziative per autorizzare Tel alla pubblicazione dei bandi.

Porchietto (Fi): irripetibile occasione di sviluppo

Forza Italia, nella mozione 1-00103 a prima firma Claudia Porchietto, ricapitola i costi del tunnel trasnfrontaliero: 8,6 miliardi, di cui il 40% a carico dell’Ue, il 35% a carico dell’Italia (circa 3 miliardi), il 25% a carico della Francia. Sottolinea che entro il 2019, dopo la proroga concordata il 3 dicembre dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e dalla sua omologa di Parigi Elisabeth Borne, dovrebbero essere assegnati appalti per 81 bandi, di cui 43 in Italia, per un totale di 5,5 miliardi.

Ricorda che Telt prevede il coinvolgimento di 20mila imprese, tra appalti e subappalti, e di 8mila lavoratori, incluso l’indotto. E dedica ampio spazio al patto per gli interventi «di compensazione ambientale, territoriale e sociale»: misure da 100 milioni di euro. Tutto per dire che la Tav «è un’opera di elevatissima valenza» (anche ambientale, per la riduzione della quota di traffico merci su Tir, passata dal 77% del 1997 al 93% di oggi in questa parte dell’arco alpino) e che «va colta come irripetibile l’occasione di rilancio economico che si presenta alla Val di Susa e più in generale a tutta questa parte del Piemonte, Torino compresa». Al Governo gli azzurri chiedono non solo lo sblocco delle gare, ma anche l’incremento fino a 150 milioni di euro delle risorse per le opere compensative destinate ai territori interessati dai cantieri, insieme a incentivi e defiscalizzazioni.

Lollobrigida (Fdi): referendum consultivo nelle Regioni

Anche il partito di Giorgia Meloni, come Fi, cita le stime di un costo per lo Stato di 3,4 miliardi nel caso di blocco definitivo dell’opera. Ma soprattutto, nella mozione 1-00108 presentata da Francesco Lollobrigida, richiama il pericolo di una messa in mora dell’Italia, «che potrebbe vedersi privata per un periodo di cinque anni dei finanziamenti europei sulle altre opere transfrontaliere non ancora in fase avanzata».

Per Fdi, rinunciare all’Alta Velocità Torino-Lione significa per l’Italia essere tagliata fuori dalle vie dello sviluppo europee, a vantaggio di quelle a Nord delle Alpi, con effetti negativi anche sui porti di Trieste e di Genova. All’Esecutivo Fratelli D’Italia, oltre allo sblocco delle gare, chiede di rendere pubblica integralmente l’analisi costi-benefici redatta dal gruppo di esperti coordinato da Marco Ponti. E di muoversi perché possa tenersi un referendum consultivo nella stessa data in tutte le Regioni interessate dalla tratta nazionale del «corridoio Mediterraneo» (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia).

La Lega insiste: difficile dimostrare che l’opera non sta in piedi

Quella del referendum è una strada benedetta anche dal governatore Pd del Piemonte, Sergio Chiamparino, e dal vicepremier leghista Matteo Salvini, che negli ultimi giorni sulla Tav ha alzato la voce: «Il nostro “no” è solo agli sbarchi. Da oggi cominceremo a imporre dei “sì”». La Lega conta su un suo controdossier secondo cui «la Tav va fatta». «Secondo noi è molto difficile dimostrare che l’opera non sta in piedi», ha confermato oggi il viceministro Massimo Garavaglia al Corriere della Sera. Ma dal M5S la linea resta quella di sempre: aspettare i tecnici, dare la priorità alle opere veramente utili, evitare sprechi di denaro pubblico. Il sottosegretario Stefano Buffagni l’ha ribadita sabato, senza rinunciare a una stoccata al vetriolo: «Sui numeri, vista la sua precedente gestione dei soldi, la Lega non è affidabilissima». Non giovano al confronto tutti gli altri nodi aperti, dalla partita dell’autonomia al voto in Senato sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Salvini. E di mezzo ci sono le elezioni regionali e le europee di maggio.

