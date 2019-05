Conti pubblici: minicorrezioni già in manovra, ma il test sarà a luglio

Nei documenti di finanza pubblica l’ottimismo di una crescita all’1,5%, nonostante i recentissimi rilanci del premier Conte a Davos, è stato abbandonato a dicembre. Quando insieme alla manovra contrattata con Bruxelles è cambiato anche lo scenario tendenziale, quello a politiche invariate, appoggiato a una stima di Pil a +0,6% invece del +0,9% mantenuto finché è stato possibile. Di questa evoluzione maturata nelle stanze del ministero dell’Economia c’è più di un segno nella legge di bilancio, figlio spesso di confronti serrati fra Via XX Settembre e il resto del governo. La manovra porta con sé una serie di mini-correzioni, che però hanno due problemi: sono a volte pro-cicliche, cioè rischiano di favorire invece che contrastare la frenata congiunturale. E non basterebbero a tenere il deficit a quota 2% con una crescita piatta o quasi come quella prevista da molti analisti.

Il primo correttivo è nei 2 miliardi congelati fra contributi alle imprese, trasporti, università, diritto allo studio e così via dal comma 1118 della manovra. Lo stop a questi due miliardi non è calcolato nei saldi di finanza pubblica. Entro luglio, se il quadro sarà peggiore di quello previsto a fine anno, gli accantonamenti si tradurranno in tagli effettivi sul 2019. Ma il pacchetto vale poco più di un decimale di Pil, cioè meno di quanto potrebbe servire per tenere il 2 per cento. La partita deve ancora cominciare, ma non manca chi già stima un deficit in viaggio verso il 2,3-2,4%: in quel caso, per mantenere i livelli scritti nel programma di fine anno, di miliardi ne servirebbero tra 5 e 7. Un’altra dote è quella del programma di dismissioni di immobili pubblici. Ma è ancora da costruire, e punta a 950 milioni: lo 0,05% del Pil.

CRESCITA TRA STIME E REALTÀ

Pil nelle previsioni del Def (aprile dello stesso anno) e nei consuntivi Istat. Variazioni % . (*) Stima provvisoria sul dato grezzo al 31/01/2019

Dal canto suo, il ministro dell’Economia Tria continua nella sua opera di raffreddamento delle tensioni sui conti italiani. «Il dato era atteso sostiene da New York - ed è determinato dal ciclo economico europeo». In base ai numeri Istat ed Eurostat la distanza fra la crescita italiana e quella europea nel 2018 rimane quella dell’anno prima. Per cambiare passo, Tria punta ad «accelerare il programma di investimenti pubblici e le altre misure contenute nella legge di bilancio». Ma secondo i calcoli dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Sole 24 Ore di ieri) la manovra rimaneggiata con la Ue ha azzerato l’aumento rispetto al tendenziale dei fondi per gli investimenti, per cui il loro effetto espansivo sarebbe nullo. Nel quadro tracciato dall’Upb, la benzina della manovra all’economia (0,3% di Pil contro lo 0,4% stimato dal governo) arriverebbe solo dalla spinta ai consumi offerta dal reddito di cittadinanza e dallo stop alle clausole Iva. Zero anche l’effetto espansivo della Flat Tax, compensata dall’addio all’Iri e alle agevolazioni pro-investimenti dell’Ace. Anche per questo Bankitalia stima una frenata degli investimenti privati. E le imprese chiedono di riequilibrare la manovra.

Ma più delle riflessioni di politica economica i numeri di ieri hanno incendiato la polemica fra i partiti. «Chi stava al governo prima di noi ci ha mentito», ha attaccato il leader M5S Luigi Di Maio. Dal Pd l’ex ministro dell’Economia Padoan (che sul 2017 può rivendicare una stima di crescita nel Def di aprile molto inferiore a quella poi realizzata; si veda il grafico) ha parlato di «atteggiamento pericoloso», che «mina la fiducia reciproca fra istituzioni indipendenti». Salvini, come capita spesso, ha invece preferito tirarsi fuori dalla battaglia sui numeri: «Mi interessa poco parlare di dati truccati dell’Istat - ha spiegato -; mi interessano i dati sull’occupazione che sono buoni, e i Bot che hanno una richiesta doppia».

