L’Inghilterra batte l’Irlanda a Dublino e mette nel mirino il trofeo

All'Aviva Stadium di Dublino,l'Inghilterra ha battuto l'Irlanda per 32 a 20, nell'ultima partita della prima giornata del Guinness Sei Nazioni. Irlanda-Inghilterra è sempre una partita interessante. Anche quando le due squadre non sono al 100% sanno sempre regalare un bel livello di rugby. Capita poi, che si arrivi al torneo con l'Irlanda campione in carica e seconda nel ranking mondiale e l'Inghilterra al quarto posto e soprattutto l'Irlanda reduce da una campagna autunnale trionfante. Il XV del trifoglio durante i test match del novembre scorso ha schiacciato l'Italia e gli Stati Uniti e ha battuto l'Argentina e, per la prima volta della storia in casa, la Nuova Zelanda, i mitici All Blacks. Il big match del primo turno del torneo non poteva quindi che essere quello di Dublino e le due squadre in campo non hanno deluso le attese, facendo vedere che le posizioni mondiali sono ben meritate, come è meritato l'essere considerate tra le favorite per la vittoria del trofeo. Hanno giocato a una intensità elevatissima e a un ritmo a tratti forsennato. Alla fine la differenza è stata nei dettagli e in una maggiore incisività degli inglesi. La sensazione è che gli ospiti fossero più “sereni” nella loro azione. Gli irlandesi, che giocavano in casa e forse questo ha creato più pressione che conforto, sono stati meno bravi a concludere e a finalizzare il possesso. Non sono neanche riusciti a sfruttare al meglio i dieci minuti avuti in superiorità numerica. l'Inghilterra è stata superiore e la zampata finale dell'Irlanda non ha cambiato un risultato già acquisito.

Il film della partita

L'Inghilterra è partita in quarta e al 2' ha segnato la prima meta con May (0-7 con la trasformazione di Farrell). All'11 sono arrivati i primi punti dei padroni di casa, grazie al calcio piazzato di Sexton (3-7). Grande l'equilibrio in campo, con uso sapiente del gioco al piede. Al 25' l'Irlanda mette a segno il sorpasso con la meta di Healy (trasformata da Sexton, 10-7). Il vantaggio però dura poco. Al 30' l'ala in maglia verde perde un pallone nella propria meta e l'inglese Daly non si lascia scappare l'occasione di marcare (10-14 con la trasformazione di Farrell). Prima dello scadere della prima frazione, il Tmo annulla una meta agli inglesi che però ottengono un calcio piazzato. Si va negli spogliatoi sul 10 a 17. I primi punti del secondo tempo arrivano al 55' e sono gli irlandesi ad accorciare le distanze con un calcio di Sexton (13-17). Farrell fa in tempo a sbagliare un calcio piazzato ma al 66' Slade si vede riconoscere dal Tmo una meta per un nuovo allungo (13-22). Gli ospiti a questo punto hanno il controllo. Al 70' Farrell centra i pali quasi da metà campo (13-25) e al 76' ancora Slade va in meta per la quarta volta in totale, dando all'Inghilterra il bonus (13-32 con la trasformazione). All'80' lo scatto d'orgoglio dell'Irlanda, meta di Cooney e trasformazione di Sexton per il 20 a 32 finale. Con questa vittoria, anche se solo al primo turno, per quanto fatto vedere in campo, Irlanda e Inghilterra sono ancora favorite per la vittoria del torneo, con l'Inghilterra che almeno in questi 80 minuti ha fatto vedere di essere più in forma.

La partita

Irlanda-Inghilterra 20-32 (10-17). Per l'Irlanda: 2 mete (Healy, Cooney), 2 calci piazzati (Sexton), 2 trasformazioni (Sexton). Per l'Inghilterra: 4 mete (Slade 2, May, Daly), 3 calci piazzati (Farrell), 2 trasformazioni (Farrell). Calci fermi: Sexton 4 su 4, Farrell 5 su 7. Cartellino giallo: Curry (Inghilterra).

