Maltempo: Brennero in tilt. Frane e smottamenti in Liguria e in Emilia

Caos neve in Alto Adige. L'autostrada del Brennero è chiusa in direzione nord tra Chiusa e Vipiteno per mezzi pesanti bloccati. Si è formata una coda di 12 chilometri, anche il servizio strade ha difficoltà a proseguire e a raggiungere i mezzi bloccati. La statale del Brennero è attualmente bloccata in due punti (a Mules e tra Vipiteno e il confine di stato), come anche la statale della Val

Venosta a Gomagoi. Una valanga ha investito l'autostrada del Brennero nei pressi del confine di stato. Non vi sono feriti. La slavina si è staccata da un pendio che sovrasta l'A22 al chilometro 5. In quel tratto l'autostrada è

attualmente chiusa in entrambe le direzioni.

A Vipiteno, l'ultima città dell'Alto Adige prima del valico del Brennero, nelle scorse ore sono caduti 65 centimetri di neve. Questa mattina il Giornale radio delle 7.20 della Rai di Bolzano non è andato in onda perché i tecnici sono rimasti bloccati per strada e non hanno potuto raggiungere la redazione.

Criticità sulla A22

“La situazione in autostrada del Brennero è stata causata da numerosi mezzi pesanti non attrezzati, che sono scivolati e si sono messi di traverso. Da 24 ore 200 uomini sono ininterrottamente in servizio”. Lo dice il direttore tecnico generale dell'A22 Carlo Costa. “Per raggiungere i tir bloccati, dobbiamo intervenire contromano e tirarli fuori uno ad uno, a mano con la pala. Ci sono mezzi con gomme lisce e addirittura senza gancio di traino”, prosegue Costa.

La situazione - spiega - è stata causata dal blocco dei tir del fine settimana in Austria, che è scattato ieri alle 22. “I camionisti - prosegue - fanno di tutto per arrivare al valico prima che scatti il blocco. Sorpassano nonostante il divieto e

restano bloccati, vanno sulla strada statale e restano fermi anche lì. Nel frattempo continua a nevicare, ma i nostri mezzi non possono pulire la strada. In direzione sud, dove non ci sono divieti, infatti non abbiamo avuto problemi”, conclude Costa.

Ferrovie in tilt

Il gruppo Fs Italiane ha attivato per la giornata di oggi in Trentino Alto Adige, lo stato di emergenza grave dei piani neve e gelo. L'offerta ferroviaria per il trasporto regionale, viene spiegato, è ridotta sulla linea Fortezza - Brennero, in Alto Adige, dov'è attualmente percorribile uno solo dei due binari. Sulla linea Fortezza - San Candido l'offerta commerciale è riprogrammata con un treno ogni ora, causa problemi alla circolazione ferroviaria in Austria.

Annullate le gare di sci

A causa di motivi di sicurezza è stata annullata la Dobbiaco-Cortina, la gara classica di sci nordico, in programma stamani in Alto Adige. La decisione di far saltare la granfondo, alla 42/a edizione, come riferiscono gli organizzatori, è stata presa nella tarda serata di ieri. Anche in Germania stop alle competizioni sciistiche: la discesa di cdm uomini di Garmisch è stata cancellata per neve e

maltempo. La partenza era prevista alle 11,30 e la giuria in un primo memento aveva deciso di utilizzare il più corto tracciato di superG ma poi, senza miglioramenti meteo, è arrivato l'annullamento. Domani a Garmisch è in programma uno slalom gigante.

Frane e allagamenti nel Sanremese

Sono una ventina, da ieri sera, le chiamate sopraggiunte ai vigili del fuoco dei tre distaccamenti della provincia di Imperia, per i danni causati dalla forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla costa ligure di ponente. Ad averne risentito di più, questa volta, è stata la zona di Sanremo. In località Madonna della Guardia, all'inizio di via Duca d'Aosta, la famosa salita della Milano-Sanremo, che dall'altezza del Faro, sull'Aurelia, porta a Poggio, è sceso un muro che ha comportato la chiusura della strada. Un altro smottamento ha interessato la strada che da Bussana porta a Beusi, provocandone la chiusura. A Bordighera, si è allagato un deposito del Comune di Bordighera, nei pressi di via Aldo Moro; mentre a Imperia i vigili del fuoco sono dovuti intervenire, verso mezzanotte e trenta, in via Sant'Agata per l'incendio di un sottotetto, dovuto a una stufa. Altre chiamate, per soccorsi di minore gravità, vengono smaltite in queste ore.

Evacuati in Versilia e nel Bolognese

Cinque famiglie sono state evacuate la notte scorsa dalle loro case a causa di uno

smottamento a Riomagno, nel comune di Stazzema in Alta Versilia (Lucca), dovuto alle forti piogge. Sempre nel territorio di Stazzema alcune piante cadute sulla provinciale per Arni hanno isolato Farnocchia. Diversi allagamenti e smottamenti interessano dalla serata di ieri alcune zone del Bolognese, in

particolare sull'Appennino, a causa delle piogge e della piena dei fiumi, e nella periferia del capoluogo emiliano dove sei famiglie sono state evacuate in via precauzionale. A Bologna i pompieri hanno svolto diversi interventi fra la

notte e la prima mattina per garage e cantine allagate in alcune aree a ridosso del fiume Reno nel quartiere Borgo Panigale e in zona Zanardi. In tutto sei famiglie hanno dovuto lasciare per precauzione la propria abitazione.

