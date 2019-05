Sei Nazioni, l’Italia perde il primo round: successo Scozia per 33-20

L’Italia soffre, lotta e oppone tutta la resistenza possibile. Contro una Scozia più forte - dominante nel possesso e nella supremazia territoriale - gli Azzurri danno tutto. Ma la differenza c'è e si vede. A testimoniarla è il risultato finale sul tabellone dello stadio di Murrrayfield: 33-20. E va anche bene, in fondo, perché a 10 minuti dal termine stavamo su un ben più pesante 33-3. Poi i nostri aggiungevano una dose ulteriore di orgoglio e - contro un avversario appagato e in inferiorità numerica per il cartellino giallo a Berghan - riuscivano a segnare addirittura tre mete. Cambia la forma ma non la sostanza. E purtroppo c'è da registrare un nuovo record negativo: nessuna squadra aveva mai perso 18 partite di seguito nel torneo, c'è riuscito il XV capitanato da Parisse. L'ultimo successo risale ormai a quattro anni fa, proprio a Edimburgo.

Il primo tempo si era concluso con un 12-3 tutto sommato accettabile. I padroni di casa trascorrevano tre quarti del tempo nella metà campo avversaria e costruivano più di una occasione per andare in meta. A dispetto del fatto che era l'Italia a conquistare il primo vantaggio, su calcio piazzato di Allan all'ottavo minuto, la Scozia insisteva all'attacco e trovava due mete nell'arco di 10 minuti. Al 10' il mediano di mischia Palazzani (titolare a sorpresa per l'indisponibilità di Tebaldi, bloccato dalla schiena) esitava nel recupero di un pallone a terra e il possesso dell'ovale passava agli uomini in bianco: prodezza di Russell con un cross di esterno destro per l'ala Kinghorn che volava in meta. Lo stesso n. 11 finalizzava un'azione al largo originata da una mischia chiusa concessa per un “in avanti” di Castello. Di nuovo determinante Russell con un “raddoppio” che donava alla Scozia la superiorità numerica e la corsa vincente del trequarti ala.

Nella seconda metà del tempo il punteggio di 12-3 non cambiava, però purtroppo nemmeno la sceneggiatura dell'incontro subiva grandi cambiamenti. Solo la buona difesa azzurra e un'aumentata propensione a contestare la palla con gli avanti permettevano a Parisse e compagni di non subire altri punti.

Ma l'avvio della ripresa azzerava le nostre speranze. La Scozia continuava a occupare l'altrui metà campo e al 7' il solito Russell calciava rasoterra un ovale che Hogg riusciva a toccare in meta anticipando Esposito. Dopo altri sette minuti Kinghorn - votato man of tre match - faceva tripletta al termine di una manovra fluida ed efficace. E al 22' dopo una penetrazione a 100 all'ora di Hogg Strauss serviva a Harris la palla per la meta n. 5.

L'Italia aveva quantomeno il merito di non abbandonarsi allo scoramento. E anzi, aiutata dall'espulsione di Berghan, trovava il modo di ridurre notevolmente il gap. Da 33-3 a 33-20 con le mete di Palazzani (in mezzo ai pali dopo una serie di punizioni giocate), Padovani ed Esposito. Nelle ultime due segnature è stato fondamentale il ruolo del seconda linea Ruzza, entrato al posto di Budd e bravissimo a riciclare palloni di qualità per gli uomini veloci. Addirittura gli Azzurri andavano a caccia della quarta meta, che poteva regalare due punti in classifica: uno per avere ridotto lo scarto entro i sette punti e uno per le quattro marcature “pesanti”. Niente da fare. La graduatoria si è mossa solo per la Scozia, che mette da parte quattro punti per la vittoria e un altro per le cinque mete segnate.

LA PARTITA

Scozia-Italia 33-20 (primo tempo 12-3).

Per la Scozia: 5 mete (Kinghorn 3, Hogg, Harris), 4 trasformazioni (Laidlaw 3, Russell).

Per l'Italia: 3 mete (Palazzani, Padovani, Esposito), 1 calcio piazzato (Allan), 1 trasformazione (Allan).

Calci fermi: Laidlaw 3 su 4, Russell 1 su 1; Allan 2 su 2, McKinley 0 su 1, Esposito 0 su 1. Cartellino giallo a Berghan (Scozia)

