Occupazione, siamo ancora fanalino di coda

L'altro giorno l'Istat, quasi per controbilanciare la notizia che l'Italia è in recessione, ha comunicato che nello scorso dicembre il tasso d'occupazione è leggermente salito (+0,1%) raggiungendo il livello più alto dall'aprile del 2008. Tutto bene? Possiamo anche accontentarci, ma è sufficiente fare un confronto con gli altri Paesi europei per rendersi conto che siamo, comunque, il fanalino di coda. Sono andato a rileggermi il secondo rapporto Censis - Eudaimoin (2007-2017) e i dati parlano chiaro: l'occupazione è calata nel Belpaese dello 0,3% mentre è, invece, salita in Germania (+8,2%), così come in Gran Bretagna (+7,6%) e in Francia (+4,1%), con una media Ue che è cresciuta del 2,5%. A dispetto, insomma, del grande ottimismo dimostrato per il 2019 dal premier Conte, abbiamo continuato a creare meno occupazione rispetto ai nostri partner europei. Non solo: il lavoro ha proseguito nel suo “trend” negativo soprattutto al Sud, dove, invece, ce ne sarebbe più bisogno. Nel Mezzogiorno siamo ad un tasso d'occupazione del 34,3% (2,9 punti percentuali in meno) mentre il Centro è al 47,4%, il Nord-Ovest al 49,7 e il Nord-Est al 51,1%.



Ma preoccupa ancora di più il fatto che il tasso di occupazione giovanile (15-34 anni) sia continuato a calare: nell'arco di dieci anni, pur sfiorando ancora il 40 per cento nel settore alberghiero, è passato dal 39,6 del totale al 22,1%: quasi un dimezzamento. In parallelo, i lavoratori “anziani” (55 anni ed oltre) in attività sono quasi raddoppiati, aumentando dal 10,8 al 20,4%, soprattutto per un motivo: sono arrivati oltre al 31 per cento nella pubblica amministrazione. Ergo: per le nuove leve il futuro appare sempre più nero e precario anche perché è leggermente diminuito il reddito individuale del lavoro dipendente di operai ed impiegati.

Sull'altro piatto della bilancia, il 50,6% dei lavoratori sostiene che, negli ultimi anni, gli orari di lavoro sono diventati più gravosi. È, invece, sensibilmente cresciuta l'attività extra: sono oltre 4 milioni coloro che svolgono un secondo lavoro da casa con e-mail ed altri strumenti digitali.

La radiografia del Censis non lascia, quindi, adito a molti dubbi: qualsiasi tentativo del governo di accelerare il “turn-over” generazionale non riuscirà a ribaltare la situazione se non saranno anche adottati significativi provvedimenti per rilanciare il mondo delle imprese. Con simili dati, sbaglia chi sta accusando gli imprenditori - che dipingono uno scenario d'inizio anno piuttosto grigio, con una produzione quasi piatta - di essere troppo pessimisti. Mai come in questi mesi, la strada per ridare ossigeno alla produzione appare davvero obbligata: piuttosto che chiudere i cantieri della Tav, bisogna allargare i cordoni del “made in Italy”.

© Riproduzione riservata