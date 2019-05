Toninelli ordina un’ispezione sulla A22: «Tornerà pubblica». Ma lo è già all’85%

«Vogliamo vederci chiaro sui disagi che si sono verificati negli ultimi giorni sulla A22 autostrada del Brennero. È infatti già in corso un’ispezione per verificare che il concessionario sia intervenuto adeguatamente per garantire la sicurezza degli utenti, come prevede la convenzione». L’annuncio è arrivato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli (M5S), in una nota nella quale ricorda che la concessione è scaduta da anni e si è «ad un passo dal rinnovo con una gestione totalmente pubblica e più conveniente». Parole che suscitano polemica, perché la società che gestisce in concessione dall’Anas l’A22 (Autostrada del Brennero Spa) è controllata da soci pubblici all’84,7%. Toninelli ribatte: «La mia nota di oggi era chiara: si parlava di rinnovo a una concessionaria “totalmente pubblica”, ripeto totalmente, come non lo è Autobrennero Spa». Il ministro aggiunge: «Chi si è ingrassato con la grande

mangiatoia delle autostrade cercherà in tutti i modi di fermarmi, ma vado dritto per la mia strada e rimetterò a posto le cose, con infrastrutture meno care e più sicure».

Toninelli aveva spiegato che «l’attuale concessionario, la cui gestione non si può dire sia stata soddisfacente in questi giorni, e che in questi anni di proroga ha continuato a godere di ricchi profitti, ha fatto ricorso contro la rivoluzione che stiamo mettendo in atto. Una scelta incomprensibile, a meno che la si legga alla luce del tentativo di continuare a guadagnare con gli enormi dividendi di una concessione che non vorrebbero finisse mai». «Ma noi non ci fermeremo - conclude - siamo convinti della rivoluzione nella gestione delle autostrade che stiamo portando avanti. Una rivoluzione che garantirà pedaggi più bassi ed equi, servizi migliori e utili reinvestiti sul territorio».

La gestione (già) pubblica all’85%

L’Autostrada del Brennero Spa, la società che gestisce in concessione dall’Anas l’A22 (che collega l’A1 da Modena con Austria e Germania) è di fatto già sotto controllo pubblico: i soci pubblici sono infatti all’84,7%. Il principale azionista è la Regione autonoma Trentino Alto Adige, seguita dalla provincie autonome di Bolzano e di Trento. Il progetto del ministero dei Trasporti cui ha fatto riferimento Toninelli prevede una concessione che rimanga totalmente in mano agli enti pubblici del territorio: è stata creata la Brenner Corritor da parte della Regione Trentino Alto Adige con la partecipazione delle due province autonome. Alla società dovrebbero aggregarsi altri enti territoriali e, probabilmente, alcuni comuni. Non, invece, i privati che attualmente sono Serenissima Partecipazioni (4,2327%), Società italiana per condotte d’acqua (0,1), Banco Bpm (1,9973), e Infrastrutture Cis (7,8275). «La gestione interamente pubblica dell’Autobrennero riguarda i futuri spero 16 enti concessionari che firmarono in questo senso un accordo nel 2016» fa sapere il presidente della società di gestione dell'A22, Luigi Olivieri. «Ma quale rivoluzione? La proposta

di una gestione totalmente pubblica dell'autostrada A22 risale al 2014» diceil presidente della Regione Trentino Alto Adige-Südtirol, Arno Kompatscher, governatore della Provincia autonoma di Bolzano.

La nuova concessione

La nuova concessione, ha fatto trapelare il ministero, introdurrà uno schema di tariffa regolata dall’autorità dei Trasporti (Art): il pedaggio dovrà rispettare l’efficienza del servizio reso e anche gli investimenti, valutando quelli fatti realmente e non quelli presunti. Tra gli obiettivi del ministero è anche quello di ridurre i dividendi per la società, che nel 2017 si sono attestati sui 33 milioni, portandoli a 2-3 milioni di euro che rimarrebbero quindi tutti sul territorio.

Biancofiore (Forza Italia): «È nuova gaffe di Toninelli»

La deputata altoatesina di Forza Italia Michaela Biancofiore si dice «esterrefatta dalle affermazioni del ministro degli infrastrutture e trasporti, Toninelli, in merito all’autostrada del Brennero. O il ministro non sa o finge di non sapere o siamo innanzi all’ennesima gaffe, quando annuncia che la gestione dell’A22 tornerà pubblica». La società autostrada del Brennero, spiega Biancofiore, «è già pubblica, partecipata all’oltre 81% da enti pubblici e la differenza con quella che lui chiama “rivoluzione” pare consti nel concedere semplicemente la concessione a una nuova società A22 al 100% pubblica, ma gestita dagli stessi enti pubblici di oggi, che lui dice non sono stati efficienti e ai quali ha

inviato un'ispezione».

Il caos e l’ispezione

Quanto all’ispezione ordinata da Toninelli dopo il caos di ieri con automobilisti bloccati per ore al gelo sull’AutoBrennero nel tratto che porta al confine con l’Austraia, «è un suo diritto ed è un nostro dovere rispondere alle richieste che gli ispettori faranno» il presidente della società di gestione dell’A22 Olivieri. «Ci dispiace molto - ha aggiunto - per i cospicui disagi che alcuni hanno subito, ma nonostante ciò nessuno si torto un solo capello».

