Ihs Markit:« Preoccupano sindrome bassa crescita Italia e Ue divisa»

Preoccupa l’Italia, in preda da anni alla sindrome della bassa crescita e ora scivolata in una recessione tecnica, ma preoccupa anche la situazione della Unione europea, che si dirige verso le elezioni in balia di divisioni mai viste. Nariman Behravesh, capo-economista di Ihs Markit, è tornato da poco negli Usa dal Vecchio Continente, dove ha fatto tappa a Davos per il World Economic Forum e poi in Italia. Da ragazzo - spiega da Cambridge, nel Massachusetts in un colloquio telefonico con Radiocor Il Sole 24 Ore - ha vissuto a Roma, quando il padre lavorava alla Fao e ora torna di frequente a fare visita ai parenti che vivono nella capitale, il che gli permette di avere riscontri diretti sulla Penisola, che vanno ad aggiungersi all’abituale analisi statistico-economica.

Recessione tecnica probabilmente sarà breve durata

Nelle sue stime più recenti, Ihs Markit prevede un rallentamento della crescita del Pil italiano allo 0,4%, dal precedente 0,5%, per il 2019 e allo 0,3%, dallo 0,4%, nel 2020, dopo il +0,9% stimato per il 2018. Tuttavia, il calo dello 0,2% del Pil nel quarto trimestre «maggiore del previsto punta a un’ulteriore revisione al ribasso per il 2019 nell’aggiornamento di febbraio», indica la nota diffusa il 31 gennaio. Secondo Ihs Markit, «la recessione tecnica probabilmente sarà di breve durata», ma le prospettive non sono affatto rosee. La ripresa nel primo trimestre dovrebbe essere «più piatta del previsto» e «solo in parte compensata da una spinta marginale nel secondo e terzo trimestre in linea con l’introduzione del sostegno al reddito per le famiglie più povere». La prospettiva di nuove tensioni sui mercati finanziari nel 2019 per effetto dei conti pubblici e della crescita e di nuove difficoltà nei rapporti con la Commissione Ue «incideranno pesantemente sulla crescita italiana per la maggiore parte del 2019».

Giovani in difficoltà, servono investimenti non reddito di cittadinanza

Il commento di Behravesh va, comunque, ben oltre l’analisi mensile di Ihs Markit. «L’andamento dell’Italia è preoccupante sul lungo termine, preoccupa la lunga storia di crescita economica molto debole e di nessuna crescita della produttività. L’Italia non è ancora ritornata ai livelli ante-recessione in termini di tasso di crescita. In termini di Pil pro capite è cresciuta meno negli ultimi 10 anni rispetto, a esempio, al Brasile e anche all’Iran. Non è una bella situazione», spiega l’economista. Uno dei problemi dell’Italia è che «se sei ‘dentro’ (il sistema), stai bene, se stai fuori, come accade soprattutto ai giovani, non ti va bene». Behravesh cita il caso dei suoi stessi famigliari: il cognato è andato in pensione relativamente giovane «con una pensione piena», dopo aver lavorato sempre nel sistema sanitario nazionale, mentre i figli 30enni non riescono ad avere un’occupazione a tempo pieno, stabile. Conclusione: «in Italia i giovani, anche se istruiti, laureati, non godono degli stessi vantaggi dei padri». E forse anche questo spiega una delle «contraddizioni» che colpiscono chi visita l’Italia: «quando vado in Toscana o in Campania o nelle altre regioni, vedo ristoranti pieni e gente che parla, si diverte. Ma anche chi si lamenta. E’ un dilemma che interessa pure il Giappone: tassi di crescita bassi, ma in alti standard di vita. Le persone si lamentano, perché le cose non migliorano». L’economista boccia, comunque, senza rimedio una misura come il reddito di cittadinanza: «penso sia un’idea terribile, perché quello di cui ha bisogno l’Italia è la crescita, gli investimenti, è incoraggiare le aziende ad assumere, ridurre la regolamentazione. Non dare alla gente un reddito perché se ne stia a casa. Capisco il desiderio di aiutare i poveri, ma le persone si aiutano creando lavoro e formandole a compiere quel lavoro, altrimenti finiscono intrappolate. Non c’è futuro e si buttano via i soldi».



Da elezioni Europa attesa una minor concordia nelle soluzioni

L’altra fonte di preoccupazione, e anche di sorpresa, sono le divisioni sempre più nette che emergono nella Ue. «A Davos ho ascoltato il premier italiano Conte e poi quello spagnolo Sanchez. Le loro visioni sull’Europa erano molto diverse», spiega Behravesh. Conte «ha espresso una visione più populista: ‘del popolo, per il popolo, dal popolo’ e ha detto che il pubblico italiano, e forse più ampiamente quello europeo, sono stati delusi dalle istituzioni». Sanchez, invece, ha posto «l’accento sulla necessità di collaborare, di restare uniti, di non muoversi separatamente in Europa». Ma - aggiunge Behravesh - «ho sentito altre voci discordanti tra i leader europei: il premier polacco Mateusz Morawiecki ha attaccato Irlanda e Olanda per il regime di tassazione». Quella che è emersa nel summit elvetico «è una chiara divergenza delle politiche e della visione dell’Europa. Vado a Davos da molti anni e in passato l’Europa mostrava una visione più uniforme, più pro-Europa. La differenza mi ha molto colpito e sorpreso. L’impressione è stata di un’Europa divisa», sottolinea l’economista. Nel suo insieme «l’Europa è in difficoltà. Molte persone, come avviene negli Usa, temono di essere lasciate indietro e non ho visto politiche che rispondano alla rabbia di chi è rimasto indietro», commenta l’economista. Quella «parte significativa della popolazione che è arrabbiata e frustrata, si è rivolta ai politici che dicono loro quello che vogliono sentire. E’ vero per quanto riguarda Trump, o Salvini e così è stato per la Brexit, o in altri casi». Anche se poi i politici spesso non mantengono le promesse. Che Europa potrebbe dunque uscire dalle elezioni di maggio? «Penso che vedremo più divisioni, meno sforzi per l’unificazione, meno concordia nelle soluzioni, più frammentazione, insomma meno unità», è la risposta.



