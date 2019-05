Nike, “just do it” al femminile per promuovere la pratica dello sport tra le adolescenti italiane

Il gap maggiore della pratica sportiva in Italia, tra uomini e donne, si registra tra i 18 e i 19 anni. Gli ultimi dati forniti dal Coni e dall'Istituto Nazionale di Statistica dicono infatti che, nel nostro paese, solo il 20,8% delle donne pratica sport con continuità e ancora meno, l'8,3%, fa attività sportiva in maniera saltuaria contro, rispettivamente, il 29,7% e il'11,1% degli uomini. La differenza tocca il suo apice tra gli adolescenti, con ben 22,9 punti percentuali di scarto a favore dei ragazzi.

Per promuovere la partecipazione sportiva delle giovani in Italia, Nike ha trasformato il suo tradizionale “Just Do It” in un “Just Do It – Nulla può fermarci” per parlare alla nuova generazione di ragazze, sostenerle e coinvolgerle nella pratica di diverse discipline.

A lanciare il nuovo messaggio un video, ambientato nei luoghi iconici di Milano, che vede protagoniste alcune tra le maggiori atlete azzurre: le calciatrici Sara Gama e Benedetta Glionna, la cestista Ilaria Panzera, le velociste dell'atletica leggera Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo, Maria Benedicta Chigbolu, Libania Grenot, la schermitrice Rossella Fiamingo, la campionessa di motocross Kiara Fontanesi, la ballerina Valentina Vernia e le atlete paralimpiche Bebe Vio e Veronica Plebani.

Proprio dal capoluogo lombardo partiranno infatti le nuove iniziative con un ampio programma di esperienze dedicate a diverse discipline sportive, a cominciare dal calcio, il basket, la danza, la corsa e il training. Già dal mese di febbraio prenderanno il via le Nike Running Sessions: una serie di sessioni di corsa e incontri con i migliori atleti Nike per far conoscere la cultura e il potere del running. Dal 14 dello stesso inizieranno le NTC (Nike Training Club) Vibes, una serie di appuntamenti mensili dedicati al training, allo yoga, al cross-fit e alla danza.

A breve riprenderanno anche le Nike Football Masterclass, gli allenamenti di calcio dedicati alle ragazze. Nelle precedenti sessioni hanno vestito i panni di allenatrice e allenatori Sara Gama e Andrea Barzagli, Ilaria Mauro e Federico Chiesa. A marzo, infine, sarà la volta della pallacanestro con le Nike Basketball clinics.

Il calendario completo delle iniziative è disponibile su: www.nike.com/nullapuofermarci e sulla Nike App.

