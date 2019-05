Lombardia, nasce il movimento a metà strada tra Fi e la Lega

Dalla Lombardia parte l’esperimento della conquista dell’elettorato moderato di centrodestra, quello che potrebbe stare a metà strada tra il partito di Forza Italia e quello della Lega, e che verosimilmente si sta staccando dal primo ma ancora non se la sente di approdare al secondo.

È un po’ con questo scopo che nasce l’operazione di Lombardia Ideale, presentata dal segretario della Lombardia del Carroccio Paolo Grimoldi, sui cui sta mettendo la faccia anche il governatore regionale Attilio Fontana. È lo stesso Grimoldi a spiegare che si tratta di un «un movimento parallelo ma

coordinato con la Lega, tanto che avrà un ufficio in via

Bellerio» (sede storica della Lega, ndr). Tutto questo per «confermare l’azione del governo nazionale sul territorio». Il movimento viene preparato in vista delle elezioni comunali del prossimo maggio.



«Oggi non nasce un movimento nuovo, ma prosegue l’esperienza della lista civica che mi ha accompagnato alle elezioni regionali di un anno mi fa. Il principale punto di riferimento sono gli amministratori locali, persone che sono più capaci di fare, e questo è il valore aggiunto», ha spiegato il governatore

leghista Fontana.

Un po’ movimento, un po’ lista civica dunque. Si parte dalla Lombardia ma poi si proseguirà anche altrove. Già il governatore della Liguria Giovanni Toti sta costruendo qualcosa di simile per recuperare il centrodestra moderato. Secondo le stime che circolano dentro Forza Italia, in Lombardia questo elettorato si aggira intono al 2-3%, ma a livello nazionale potrebbe crescere fino al 5 per cento.

Il fatto che però, soprattutto in Lombardia, il movimento Lombardia Ideale venga messo in piedi per iniziativa della Lega, mette in allarme i forzisti. Che a questo punto sperano che questo esperimento non vada a limare ancora il loro consenso. Peraltro in alcuni Comuni come a Bergamo, Cremona e persino Milano, ci sarebbero già alcuni consiglieri pronti a cambiare casacca, passando proprio da Fi al Carroccio.

In Lombardia mediamente Forza Italia ha il 12-13%. La sfida per le prossime comunali sul territorio (soprattutto a Bergamo) e per le europee è non arretrare sotto il 10 percento. Un buon termometro saranno le elezioni regionali in Abruzzo della prossima domenica: occhi puntati per valutare la proporzione fra i partiti di centrodestra.

Certo è che in Lombardia il tonfo di Forza Italia è stato più sonoro che altrove, se si considera che il partito fondato da Silvio Berlusconi tra il 2008 e il 2009 ha toccato punte del 38 percento. Pertanto operazioni come Lombardia Ideale, che altrove possono essere guardate come ad un sostegno al centrodestra nel suo complesso e ad un modo per allargare il consenso, a Milano in queste ore vengono vissute come un’Opa a Forza Italia da parte della Lega.

All’interno di Forza Italia dunque si stanno studiando le contromosse. Alcuni politici locali ritengono che la presenza di Berlusconi non indebolisca ma anzi continui a rafforzare l’elettorato incerto. La sua nuova discesa in campo per le europee potrebbe riportare alla base alcuni voti.

Da parte sua, Lombardia Ideale, propone i temi che attualmente il governo sta mettendo in secondo piano ma che sono cari al Nord: imprese e infrastrutture, accompagnati dal concetto di autonomia. L’obiettivo è «dare una casa a persone vicine a Fontana e a Salvini che non si riconoscono nei

tradizionali partiti», ha aggiunto il consigliere regionale

lombardo e coordinatore del nuovo movimento Giacomo Cosentino.



Insieme al movimento nascono già le contraddizioni. Il Movimento 5 Stelle, alleato di governo della Lega, qui critica l’operazione di supporto alla Lega stessa. «Oggi è nato l'ennesimo partito della destra, il premio

del riciclo e del riuso spetta a loro», si legge in un

post su Facebook del Movimento 5 Stelle Lombardia.



