Pensioni quota 100, ecco le province che presentano più richieste: L’Aquila prima, Milano settantesima

Le province del Sud superano quelle del Nord nelle richieste per andare in pensione con quota 100. La possibilità di uscire per chi abbia compiuto 62 anni di età e maturato 38 anni di contributi è prevista dal decretone attualmente all’esame del Senato. Cavallo di battaglia della Lega, in contrapposizione al reddito di cittadinanza, su cui ha invece puntato M5s.

Se si guarda la cartina della Penisola, che la società Gpf ha costruito sulla base dei dati forniti il 4 febbraio dall’Inps (numero delle domande presentate in ogni provincia per quota 100) e che qui pubblichiamo, salta all’occhio, ad esempio, che le province della Sicilia occupano le primissime posizioni. Quelle del Nord, tra cui Milano e Torino sono in coda nelle richieste (rispettivamente settantesima e 87esima).

QUOTA 100, LE DOMANDE DI PENSIONAMENTO

Dati al 4 febbraio 2019 (Fonte: elaborazione Gpf inspiring Research su dati ufficiali Inps)

Italia divisa in due

Per ogni provincia sono stati incrociati i dati dell’istituto di previdenza con quelli dell’Istat sulla popolazione, quindi è stata calcolata la media di richieste ogni mille residenti in età per accedere alla misura. Con un occhio alla cartina: più il colore della provincia è rosso acceso più l’incidenza delle richieste sarà minore; al contrario il verde indica un alto numero di domande ogni mille residenti di età compresa tra 62 e 67 anni. L’Italia si divide di fatto in due: verde al Centro Sud, rosso al Nord. La Sicilia è quasi tutta verde.

Primi tre posti in classifica per le province dell’Aquila, Enna e Cagliari

Al primo posto per richieste di uscita è la provincia dell’Aquila (9,75 domande ogni 1000 abitanti tra i 62 e i 67 anni). Segue Enna con 9,63 e la provincia di Cagliari con 9,04. La provincia di Roma si posiziona al ventinovesimo posto, prima tra le grandi città, con in totale 1.777 istanze effettuate, 6,08 per mille abitanti. Dieci posizioni sotto per Trieste, prima provincia del nord, con 5,51 richieste. Quindicesimo posto per Palermo a 7,09 e trentunesimo per Bari con quasi 6 istanze (5,93). Segue, tra le grandi città, Napoli con 4,90, la provincia di Milano poco sopra i 3,5 e Torino a quota 2, 65.

Quattro province siciliane nelle prime 15 caselle

La Sicilia è in prima fila per le domande presentate, con quattro province tra le prime 15 (Enna seconda, Catania ottava, Messina nona, Palermo 15esima). Tra le province del Sud, Catanzaro è al sesto posto, Bari al 31esimo, Napoli al 45esimo. Il Centro registra, oltre a Roma ventinovesima, Firenze 54esima. Tra le province del Nord, Milano è al settantesimo, Torino all’87esimo. Il rosso diventa sempre più scuro più ci si sposta vero la Alpi. La provincia di Bolzano si classifica 106esima. Fa peggio Verbano Cusio Ossola, ultima per gradimento di quota 100.

