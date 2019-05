Decretone, il Governo sposta 231 milioni dal reddito alle pensioni

Una esplicita richiesta di modifiche al capitolo della detassazione delle liquidazioni degli statali, anche per chiarire se l’agevolazione spetta davvero a tutti i dipendenti pubblici o solo ai “contrattualizzati”. Un allarme sulla possibilità che possano «presentarsi problemi in sede comunitaria» per la “copertura” del Fondo di garanzia da 50 milioni “collegato” al finanziamento bancario per l’anticipo del Tfs. E richieste di chiarimento al Governo sulla quantificazione delle platee e dei costi per le nuove uscite anticipate, comprese quelle con «quota 100», e sulla ricaduta del riscatto agevolato della laurea per il calcolo del trattamento. Sono soltanto alcuni dei numerosi rilievi mossi dal Servizio Bilancio del Senato al capitolo pensioni del decretone su previdenza e reddito di cittadinanza. E anche quest’ultimo intervento non è rimasto del tutto immune dalle osservazioni dei tecnici di Palazzo Madama.

Chiarimenti su platee e costi delle uscite anticipate

A finire nel mirino del dossier del Servizio Bilancio sono anche i pensionamenti anticipati con «quota 100» e quelli con il solo canale “contributivo” senza adeguamento all’aspettativa di vita fino al 2026 (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). I tecnici del Senato chiedono al Governo chiarimenti sulla quantificazione delle platee e soprattutto sulla possibile disomogeneità di alcune tabelle contenute nella relazione tecnica riguardanti gli oneri dei due meccanismi per il pensionamento di anzianità.



Dubbi sulla tempistica per Opzione donna

Nel dossier si manifestano dubbi sul «peso attribuito, nella determinazione della tempistica di accesso» ad “opzione donna” delle lavoratrici autonome (59 anni con almeno 35 anni di contributi, 58 per le “dipendenti”), «alla possibilità concessa di cumulare la pensione con i redditi da lavoro (non consentita da “quota 100”), considerando le specificità del lavoro autonomo, che rendono pressoché automatica la fruizione del cumulo».

Il nodo riscatto laurea

Secondo il dossier resta ambigua la ricaduta del riscatto agevolato della laurea per gli “under 45” sul calcolo del trattamento pensionistico. I tecnici del Senato evidenziano che dalla relazione tecnica emerge che la disposizione mira a consentire il riscatto della laurea anche ai soli fini dell’incremento dell’anzianità contributiva (e quindi al solo fine di anticipare il pensionamento, senza incremento del relativo trattamento). Ma la lettura della norma vera e propria del decretone porterebbe a pensare che riscatto agevolato «possa valere ai fini del quantum del trattamento. La questione - si sottolinea nel dossier - appare dirimente, atteso che altrimenti la norma determinerebbe chiaramente oneri, non quantificati né coperti».



Anticipo Tfs statali sotto i riflettori

A finire nel mirino degli esperti di Palazzo Madama è soprattutto il pacchetto di misure sull’anticipo del Tfs con prestito bancario ai dipendenti pubblici e sulla detassazione delle liquidazioni (entro un tetto di 50mila euro ai fini Irpef). Viene anzitutto evidenziata la mancanza di elementi della congruità della dotazione del Fondo di garanzia da 50 milioni per il 2019 collegato al finanziamento bancario e relativi interessi. Ma il vero nodo è rappresentato dal meccanismo di copertura scelto. La dote viene recuperata con la «corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, relativa al fondo da ripartire per l’integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato». Ma quest’ultimo fondo era a sua volta coperto, si ricorda nel dossier, «attraverso l’emissione di debito pubblico, consentita dalla normativa europea in materia di bilanci pubblici poiché il pagamento dei debiti commerciali (a cui l’’'articolata operazione era finalizzata) integrava una fattispecie rientrante nei cosiddetti “fattori rilevanti”, al cui ambito non può chiaramente essere ricondotta la finalità della presente disposizione (l’anticipo dei trattamenti di fine servizio)». Ecco perché, secondo gli esperti del Senato, «potrebbero presentarsi problemi in sede comunitaria». Sul versante della detassazione vengono chieste delucidazioni al governo su tutta la portata dell’operazione e sono anche auspicati ritocchi per chiarire se l’agevolazione è utilizzabile da tutti i dipendenti pubblici, come emergerebbe dal testo, o solo da quelli «contrattualizzati».

Primo «travaso» dal reddito di cittadinanza

Altri chiarimenti vengono chiesti sulla proroga dell’Ape sociale, sulla misura riguardante i Fondi di solidarietà bilaterali, nonché sul pacchetto giochi inserito per irrobustire la dote finanziaria necessaria per rendere operative tutte le misure previdenziali del decretone. Proprio al capitolo pensioni vengono indirizzate alcune risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza (230,9 milioni nel 2019 e 77,2 milioni nel 2021) con un sorta di attivazione anticipata del dispositivo dei vasi comunicanti previsto dalla legge di bilancio per i due maxi-fondi.

