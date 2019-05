Taglio dei parlamentari, falliti già 7 tentativi nelle ultime nove legislature

Si avvia verso la chiusura il primo passaggio parlamentare della proposta di legge costituzionale targata Fraccaro (M5S) che prevede il taglio drastico per deputati e senatori, che passerebbero rispettivamente da 630 a 400 e da 315 a 200, esclusi i senatori a vita. Il percorso, tuttavia, trattandosi di riforma costituzionale, è ancora lungo: servirà la doppia lettura e c’è il passaggio referendario, previsto quando l’ok finale non arriva con la maggioranza di due terzi. Il taglio degli eletti ha un consenso quasi unanime, eppure dal 1983 ad oggi si sono succeduti già 7 tentativi (quello di Fraccaro sarebbe l'ottavo). Tutti miseramente falliti.

GUARDA IL VIDEO: Pronto Ddl per taglio 345 parlamentari

Primo tentativo Commissione Bozzi (1983-1985)

Nel 1983, Camera e Senato approvarono una Commissione bicamerale per formulare proposte di riforme costituzionali. Presieduta dal liberale Aldo Bozzi, presentò nella relazione conclusiva (nel 1985) due ipotesi di composizione del nuovo Parlamento: 514 deputati e 282 senatori, la prima; 500-480 deputati e 250-240 senatori la seconda. Previsto un ampliamento dei senatori a vita: da 5 a 8 quelli di nomina presidenziale, a cui andavano aggiunti non solo gli ex capi dello Stato ma anche ex Presidenti delle Camere per almeno una legislatura e gli ex Presidenti della Corte costituzionale per almeno un mandato presidenziale. Furono presentate diverse proposte di legge ispirate a questa relazione, ma non iniziarono neanche la discussione in commissione.

I TENTATIVI DEL PASSATO

Progetti di riforma costituzionale che hanno previsto il taglio dei parlamentari rispetto agli attuali 630 deputati

Legislatura Camera

numero componenti Senato

numero componenti IX Commissione Bozzi Ipotesi 1 514 282*** Ipotesi 2 480-500 240-250*** XI Commissione De Mita-Iotti 400 200**** XIII Commissione D’Alema 400-500 200 (elettivi)

+ 200 (rappresentanti regioni ed enti locali)** XIV Governo Berlusconi 518 + 3 deputati a vita** 252 XV Bozza Violante 512 186* XVI Ddl parlamentare 508 250* XVII Governo Renzi 630 100** XVIII Governo Conte 400 200 (*) a questi vanno aggiunti gli eventuali 5 senatori a vita e gli ex presidenti della Repubblica; (**) a questi vanno aggiunti gli ex presidenti della repubblica; (***) a questi vanno aggiunti senatori di diritto e a vita gli ex presidenti della Repubblica, gli ex Presidenti delle Camere per almeno una legislatura e gli ex Presidenti della Corte costituzionale per almeno un mandato presidenziale. Si limita il numero complessivo dei senatori a vita a otto; (****) non affrontato il tema dei senatori a vita

Bicamerale De Mita-Iotti

Il tentativo fu ripetuto nella XI legislatura con la bicamerale De Mita-Iotti (1993-1994). Nella relazione conclusiva si parlava di un «accordo vicino» sulla riduzione dei deputati a 400 e dei senatori a 200. In questo caso la fine anticipata della legislatura ha bloccato ogni progetto di revisione costituzionale.





La Commissione D'Alema

Nella XIII legislatura (1997), all'inizio della Seconda Repubblica, ci si riprovò con la Commissione D'Alema. Il progetto elaborato prevedeva un numero di deputati tra 400 e 500, più un Senato di 200 membri, ma da integrare con altri 200 rappresentati di regioni ed enti locali nelle votazioni rilevanti per le autonomie. Prevista anche l'abolizione dei senatori a vita, tranne che per gli ex capi dello Stato. Il progetto di revisione si arenò per lo scontro tra centrodestra e centrosinistra che si rimpallarono la responsabilità del fallimento della commissione.



l fallimento della devolution del centrodestra

Il primo tentativo andato quasi in porto è stato quello contenuto all'interno della cosiddetta “devolution”, la riforma costituzionale varata dal centrodestra nella XIV legislatura. La proposta conteneva anche una riduzione dei deputati a 518 (500 più 18 nella circoscrizione estero), più tre “deputati a vita”, che andavano a sostituire gli attuali senatori a vita di nomina presidenziale, e gli ex presidenti della repubblica. I senatori, invece, scendevano a 252. Il taglio naufragò con tutta la riforma, bocciata dagli italiani nel referendum costituzionale del 25-26 giugno 2006.

Le iniziative parlamentari: la bozza Violante

Il fallimento della devolution ha spinto i partiti a riprendere la via parlamentare per le riforme costituzionali: nasce da qui la “bozza Violante”, un testo approvato in commissione Affari costituzionali della Camera nel lontano 2007 con il sì del neonato Pd guidato da Walter Veltroni e di Silvio Berlusconi. Prevista anche una Camera con 512 deputati (12 eletti all'estero) e un Senato di 186 membri (6 all'estero), restando immutata la norma sui senatori a vita. La fine anticipata della legislatura ha bloccato l'iter alla Camera (l'aula era arrivata a discutere solo i primi due articoli).

Il disegno di legge parlamentare del 2012

Una passo più in là lo ha compiuto nel 2012 il disegno di legge parlamentare di riforma costituzionale, nato nel 2009 da mozioni di maggioranza e opposizione sia alla Camera che al Senato. Il testo venuto fuori da queste mozioni prevedeva 508 deputati e 250 senatori (restando immutata la norma sui senatori a vita). La proposta fu approvata dal Senato, ma si è arenata alla Camera, con la commissione Affari costituzionali che non ha fatto in tempo a concludere l'esame.

Bocciata anche la riforma di Renzi

Falliti i tentativi parlamentari, la palla è ritornata in mano al governo con l'esecutivo Renzi. Cardine del testo era la riforma del Senato, trasformato in Senato dei 100: 74 scelti dai consiglieri regionali, 21 tra i sindaci e 5 di nomina presidenziale per sette anni. La proposta è stata bocciata nel referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, portando alla caduta di Matteo Renzi.

© Riproduzione riservata