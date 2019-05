Caso Diciotti, perché serve l’autorizzazione a procedere per Salvini

Perché per processare il leader della Lega, nonché senatore Matteo Salvini (indagato dal tribubale dei ministri per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d’ufficio) è necessaria l’autorizzazione a procedere di palazzo Madama? Perché Salvini è un ministro. E in base all’articolo 96 della Costituzione «il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Per i parlamentari niente autorizzazione a procedere

Diverso il caso di deputati e senatori. La Costituzione italiana disciplina l’istituto dell’autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari all’art. 68. A seguito della riforma operata dalla legge costituzionale n. 3/1993, non è più necessaria l’autorizzazione a procedere per sottoporre un parlamentare a procedimento penale, mentre permane l’obbligo di chiederla nel caso di arresto (ad eccezione dei casi in cui il parlamentare sia stato colto nell'atto di commettere un reato per cui è previsto l'arresto in flagranza o a seguito di una sentenza irrevocabile di condanna), di perquisizione personale o domiciliare o di intercettazione, in qualsiasi forma, delle comunicazioni (ivi compresa la corrispondenza) o delle conversazioni dello stesso.

La vicenda Tangentopoli

Il problema della riforma della autorizzazione a procedere deriva dalla scarsa propensione dei Parlamenti italiani ad accordare in via di principio l'autorizzazione, riservando la concessione solo a casi eccezionali. Fece scalpore la «assoluzione» di Bettino Craxi da parta della Camera, che ad aprile 1993 negò l’autorizzazione a procedere. L' indignazione suscitata nel Paese da quella decisione fu una delle cause che hanno indotto i partiti ad andare all’approvazione del nuovo testo









