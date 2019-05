Stime sul Pil, Salvini: «Non ci hanno mai beccato, vedremo l’anno prossimo»

«Non amo mai parlare di chi non ha mai beccato le previsioni. Negli ultimi dieci anni non ci hanno mai beccato una volta. Secondo voi, se rimetti nelle tasche degli italiani 20 miliardi di euro l'economia va indietro o va avanti? Ci troviamo l'anno prossimo e vediamo se avevamo ragione noi o avevano ragione gli economisti, che se giocassero al Totocalcio farebbero 3». Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ai microfoni di Radio anch'io su Radio Uno, a proposito delle stime di crescita della Commissione Ue, attese oggi, che indicaheranno una progressione al ribasso.

Il capo del Carroccio torna poi sul nodo pendente delle autonomie regionali. «Il Paese oggi è spaccato. Chiedete ai calabresi e ai campani ad esempio come sono gli ospedali. Spendendo i soldi più vicino a dove vengono pagate le tasse è più difficile rubare, sprecare, spendere troppo o spendere male. Penso alla gestione della scuola, più vicina ai territori. La gestione centralizzata ha danneggiato tutti, da Nord a Sud». C’è fiducia nella tenuta della maggioranza anche su questo dossier. «In questi otto mesi con M5S abbiamo trovato l'accordo su tanto e continueremo a farlo», assicura Salvini che sull’altra questione dove viene registrata dissonanza con gli alleati, la Tva, ritiene un referendum la soluzione giusta in mancanza di accordo («è un'opera che non interessa solo i torinesi, interessa gli italiani tutti» però «ne parleremo quando avremo i numeri in mano»). «Se mi costa la stessa cifra», è il ragionamento di Salvini, interrompere o proseguire un'opera «che mi fa togliere un milione di tir dall'autostrada, dimezzare il costo del trasporto merci, ridurre i tempi di trasporto dei passeggeri, mi sembra chiaro dove sia la ragione però non voglio imporre niente a nessuno e non pretendo di avere la verità in tasca».

Il giorno dopo aver depositato la sua memoria alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che dovrà esprimersi sulla richiesta di processo per il caso Diciotti il vicepremier si dice «tranquillo, sto lavorando, mi sto occupando di altro». L’atteggiamento sul sì o il no è rimesso ai singoli considerata la sostanza delle cose. «Lascio che tutti leggano le carte, non chiedo favori o aiutini a nessuno».

«Sento il dovere di precisare che le determinazioni assunte in quell'occasione dal ministro dell'Interno sono riconducibile a una linea politica sull'immigrazione che ho condiviso nella mia qualità di presidente nel Consiglio con i ministri competenti, in coerenza con il programma di governo». È quanto scrive intanto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel documento allegato alla memoria presentata da Salvini sulla vicenda. «Le azioni poste in essere dal ministro dell'Interno si pongono pertanto in attuazione di un indirizzo politico-internazionale, che il governo da me presieduto, ha sempre coerentemente condiviso fin dal suo insediamento. Di questo indirizzo, così come della politica generale del Governo, non posso non ritenermi responsabile, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione».

