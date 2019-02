Voto in Abruzzo: larga vittoria del centro-destra, M5S in forte calo

Marco Marsilio, candidato del centro-destra (Lega compresa) per le elezioni in Abruzzo, è in testa allo scrutinio secondo le prime proiezioni Swg con il 48,9% e si appresta a diventare il nuovo governatore abruzzese. Nettamente staccati gli altri candidati: Giovanni Legnini del centro-sinistra è al 28,6%, Sara Marcozzi del M5s al 21,2%, un risultato molto lontano dal 40% sfiorato in Abruzzo alle politiche del 2018. Stefano Flajani, di Casapound, è infine accreditato dell'1,2%. Sempre secondo le prime proiezioni la Lega è il partito più votato in regione, col 27,3%, davanti al M5s col 19,5%. Nella coalizione di centro-destra, Forza Italia è accreditata del 10,7%, mentre Fratelli d'Italia è data al 7%. Nel centro sinistra, la lista più votata è quella Legnini presidente, col 9,2%, mentre il Pd è al 7,9%.

L'Abruzzo è il primo test elettorale di rilievo dopo le Politiche del 4 marzo 2018: dalle 8 di domenica mattina fino alle 23 si è votato per eleggere il nuovo presidente della Regione e il Consiglio regionale, un voto locale ma da cui si attendono indicazioni (insieme alle Regionali in Sardegna del 24 febbraio) sui rapporti di forza interni alla maggioranza in vista delle Europee del 26 maggio (con accorpate le Regionali in Piemonte e Basilicata).

Quanto all’affluenza, si registra un forte calo. Secondo dati non definitivi relativi a 293 comuni su 305, i votanti sono stati il 52,64 degli aventi diritto, quasi otto punti percentuali in meno rispetto al voto precedente.

Le polemiche per il tweet di Salvini

Nel corso della giornata nessun problema ai seggi ma non sono mancate le polemiche per la rottura del silenzio elettorale da parte del vicepremier Matteo Salvini con il tweet: «Chi non va a votare ha già perso, libertà è partecipazione! #elezioniAbruzzo #Abruzzo #oggivotoLega». Contro il leader della Lega il candidato alla segreteria Pd Maurizio Martina «Il ministro dell'Interno invece di

garantire lo svolgimento corretto delle elezioni regionali continua a calpestare le regole per fare propaganda per il suo partito. Per lui il rispetto delle norme ormai è un optional». Contro il leader della Lega anche Nicola Zingaretti, Governatore dem del lazio: «Viola la legge elettorale. Arroganza al poter». Forza Italia invece ha protestato per lo spazio dato al M5S sui canali Rai: : «In Abruzzo si vota e Lucia Annunziata invita in Rai Di Battista?»

Quattro candidati in corsa

I 428 aspiranti consiglieri regionali (su 29 poltrone del Consiglio composto da 31 consiglieri, compresi il presidente eletto e il candidato sconfitto. Il terzo non entra) distribuiti in 15 liste tireranno la volata per la poltrona di Governatore a quattro candidati. Si tratta di Sara Marcozzi, avvocato 41enne di Chieti, consigliere regionale uscente, alla guida del M5S; Marco Marsilio, senatore, nato a Roma e di origini abruzzesi, di Fratelli d'Italia, 52 anni il 17 febbraio, in testa alla coalizione di centrodestra composta, oltre che dal suo partito, anche da Lega, Forza Italia, Udc-Dc-Idea e Azione Politica.

In corsa anche l'ex vicepresidente del Csm e sottosegretario all'Economia Giovanni Legnini, 60 anni, avvocato, di Roccamontepiano (Chieti), a capo di una coalizione civica e di centrosinistra composta da 8 liste, Partito democratico, Legnini Presidente, Abruzzo Insieme, Avanti Abruzzo, Abruzzo in Comune, +Abruzzo, Progressisti per Legnini, Centristi per l'Europa-Solidali e popolari. Infine, il candidato Stefano Flajani di CasaPound, 47enne avvocato di Alba Adriatica. Gli aventi diritto sono 1.211.204 elettori, di cui 591.635 di sesso maschile e 619.569 di sesso femminile, distribuiti sulle 1.633 sezioni istituite nei 305 Comuni dell'Abruzzo. Voteranno per la prima volta, al compimento del 18° anno di età, circa 11mila elettori.

