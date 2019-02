Cdm, sul tavolo Autonomia differenziata e miglioramento Pa

Tre disegni di legge "blindati" (cioè inemendabili in Parlamento) per recepire le intese per l'Autonomia di Veneto, Lombardia e Emilia Romagna e un Ddl delega a"per il miglioramento della pubblica amministrazione". Sono questi i piatti forti del Consiglio dei ministri convocato alle 19 a Palazzo Chigi. «La procedura non prevede in Cdm voti sui testi. Siamo consapevoli che il percorso non è concluso, ma siamo ottimisti sul risultato perché stiamo compiendo un passo importantissimo nell'ottica della razionalizzazione e del risparmio della spesa regionale. Positività assoluta sull'esito della discussione che riguarda i nodi politici rimasti», spiega il ministro per gli Affari Regionali, Erika Stefani, soddisfatta per l'approdo dei tre ddl in Cdm. Sul tema Autonomia differenziata, però, la maggioranza è divisa: da un lato la Lega, favorevole, dall'altro il M5S, contrario. Mentre i Governatori del Sud sono sul piede di guerra, preoccupati per le conseguenze del trasferimento dallo Stato alle Regioni di competenze e risorse.

I testi in entrata del dossier Autonomie regionali rafforzate prevedono che l'approvazione da parte delle Camere avvenga «in conformità» del procedimento «per l'approvazione delle intese tra lo Stato e le confessioni religiose» che per prassi parlamentare sono inemendabili. «In mancanza di una disciplina attuativa dell'art. 116, comma terzo, della Costituzione - si legge nelle bozze delle Intese il cui esame inizierà oggi - alla sottoscrizione dell'Intesa tra il Governo e la Regione interessata deve conseguire l'approvazione di una legge

rinforzata, l'iniziativa su tale provvedimento legislativo spetta al Governo». «A tale scopo - prosegue il testo - il Governo presenta alle Camere un apposito disegno di legge che recepisce i contenuti dell'Intesa da approvare a maggioranza assoluta dai componenti di entrambe i rami del Parlamento». «L'approvazione da parte delle Camere dell'Intesa - si legge poi - avverrà in conformità al procedimento, ormai consolidato in via di prassi, per l'approvazione delle intese tra lo Stato e le confessioni religiose, di cui all'art. 8,

terzo comma, della Costituzione».

