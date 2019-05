Segnali stradali e marciapiedi intelligenti: così le città si preparano all’invasione degli «smombie»

Una volta delle persone distratte si diceva che avessero la testa per aria, oggi che ce l’hanno sul cellulare. Non serve leggere le riviste scientifiche sul mal di schiena, basta guardarsi attorno per strada (sempre a patto di riuscire a staccare gli occhi dallo schermo). Il fenomeno è così diffuso da essersi persino meritato un nome: “smombie”, ossia smartphone zombie. Sono quelli che camminano col collo piegato in avanti, tenendo gli occhi sul cellulare. Distratti e quindi pericolosi, tanto che in giro per il mondo si moltiplicano i tentativi di arginare il fenomeno, o quanto meno di renderlo meno rischioso.

L’ultima notizia arriva da Bolzano dove la Provincia ha lanciato la campagna chiamata #staysmart per sensibilizzare i cittadini al corretto utilizzo del telefono: nella città altoatesina sono comparsi dei “paratesta” fucsia intorno ai pali della luce e dei cartelli stradali per proteggere chi cammina guardando il cellulare. Sbattere contro un palo non è l’unico pericolo che si corre: gli smombie rischiano di essere investiti attraversando la strada e anche di causare incidenti.

Per questo alcuni mesi fa il Comando della polizia municipale di Sassari ha deciso di prendere alla lettera l’articolo 190 del Codice della strada e iniziare a multare i pedoni che non rispettano l’obbligo di «prestare la massima attenzione quando si attraversa la strada»: la multa per gli smartphone zombie è di 17 euro.

Anche in Lituana è in vigore una multa per chi attraversa la strada con il cellulare (sia per chi parla al telefono che per chi scrive messaggi o legge): la sanzione arriva a 40 euro ma viene dimezzata per chi viene beccato la prima volta. Anche a Honolulu, capitale dello stato americano delle Hawaii, un anno fa era stata introdotta una normativa simile, con una multa di 35 dollari che sale a 99 dollari se si è recidivi.



L’abitudine di camminare con la testa in basso e lo sguardo fisso sullo schermo ha indotto alcuni stati a inventare rimedi: in Olanda, nella città di Bodegraven, è stato installato un nuovo sistema di segnaletica stradale chiamato Lichtlijn e costituito dalla proiezione di una striscia luminosa sul marciapiede, di colore verde o rosso. Grazie a questo dispositivo, senza alzare gli occhi dallo smartphone, i pedoni possono sapere quando è il momento di attraversare la strada. Uno strumento analogo è stato sperimentato anche in Germania.

In altre parti del mondo, invece, sono state create delle vere e proprie “corsie” riservate agli smombie. Succede in Belgio, dove è attiva la “texting walking line”, in Cina, dove prima a Chongqing e poi a Xian è stata realizzata una corsia dedicata agli smartphone addicted con tanto di disegno sull’asfalto, e a Washington dove già alcuni anni fa - grazie a un esperimento del National Geographic - un marciapiede era stato diviso in due: una parte per chi passeggia utilizzando lo smartphone, l’altra quella per i pedoni che preferiscono guardare dove camminano.

GUARDA LE FOTO DELLE CORSIE PER SMOMBIE

Negli ultimi anni in diverse città hanno, invece, fatto la loro comparsa i segnali stradali di pericolo che segnalano agli automobilisti la presenza di pedoni distratti dallo smartphone. È successo in Corea del Sud e in Svezia.

Nella evoluzione (o involuzione?) da uomini a smombie è cambiato anche il nostro modo di muoverci: secondo i risultati di una ricerca scientifica pubblicata su Plos One chi cammina con il cellulare il mano ha un’andatura più lenta ma anche più sbilenca dovuta al fatto che si tende a sollevare maggiormente i piedi da terra per evitare gli ostacoli che non vengono visti perché lo sguardo è impegnato sullo schermo.

Ma non è solo la camminata a cambiare: i medici hanno recentemente lanciato un allarme relativo a quello che chiamano “collo da smartphone”. La posizione con la testa piegata verso il basso e le spalle ricurve in avanti è causa di mal di testa, vertigini, usura del disco intervertebrale e anche problemi cardiaci. Secondo l’Istituto di medicina fisica e riabilitazione ortopedica dell’ospedale Speising di Vienna inviare un messaggio di testo graverebbe il collo come se su di esso pesassero 20 chili.





© Riproduzione riservata