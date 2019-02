Tutti gli affondi di Berlusconi contro i Cinque Stelle

L’ha ripetuto più volte. L’ultima a poche ore dalla vittoria del centrodestra alle regionali in Abruzzo. «Ma gli italiani sono impazziti? Solo 5-6 su 100 mi votano alle elezioni - ha confidato Silvio Berlusconi davanti alle telecamere di Canale 5 - una cosa fuori dal mondo», mentre - ha aggiunto il leader di Forza Italia - hanno affidato l’azienda Italia a chi non la conosce, non ha lavorato o studiato, come Di Maio e gli altri al vertice». Le critiche ai pentastellati e a chi ha deciso di votarli sono frequenti nelle uscite dell’ex presidente del Consiglio. E non da oggi.

«Non hanno mai lavorato, sono i veri professionisti della politica»

Novembre 2017. Le elezioni del 4 marzo che registreranno l’affermazione dei Cinque Stelle sono ancora lontane. Berlusconi interviene a Milano alla convention #IdeeItalia. Alla platea confida di considerare un suo «preciso dovere, come nel ‘94, scendere in campo per evitare che il paese vada in una situazione grave e pericolosa. Lo farò con le forze di chi ha più di 70 anni ma si sente giovane fisicamente e intellettualmente». I grillini? «Non hanno è arte nè parte. Si fanno comandare in tutto da un vecchio comico e da un esperto di comunicazione. L’87% non ha mai fatto la dichiarazione dei redditi, non hanno mai lavorato, sono i veri professionisti della politica, fuori dal Parlamento non saprebbero come campare».

«Quando sono sceso in campo il pericolo erano i comunisti. Ora è M5S»

Febbraio 2018. L’appuntamento con le urne per le politiche è questione di giorni. Siamo alle battute finali della campagna elettorale. Berlusconi interviene a una manifestazione della Coldiretti. «Quando sono sceso in campo - afferma - il pericolo erano i comunisti, oggi i Cinque stelle, una setta che prende ordini da un vecchio comico genovese. La loro regola sono l’opportunismo e la convenienza, sono incompetenti, non saprebbero amministrare un'edicola. Un governo 5 stelle è una barzelletta».

«Prenderei i grillini nella mia azienda per pulire i cessi»

Aprile 2018. Le elezioni politiche ci sono state. E hanno registrato una forte affermazione del Movimento. M5S sta portando avanti una trattativa con l’alleato di Fi nel centrodestra, la Lega di Matteo Salvini, per creare un governo giallo verde. Durante un comizio in Molise, Berlusconi mette ancora nel mirino M5s ed esprime un giudizio non proprio positivo sui grillini. «È gente che non ha mai fatto nulla nella vita - osserva -: nella mia azienda li prenderei per pulire i cessi». Arriva poi il turno del leader politico del Movimento: «Di Maio ha una buona parlantina, non posso negarlo - aggiunge l’ex leader - ma non ha mai combinato niente di buono per sé, per la sua famiglia, per il Paese. Non possiamo affidare l’Italia a gente come lui».

«Governo di dilettanti, incapaci, senza grado minimo di cultura»

Dicembre 2018. Le condizioni politiche sono cambiate. M5S ha avuto un sucesso alle politiche, è nato un governo Conte che ha due azionisti di maggioranza: i pentastellati e la Lega. Sono i giorni in cui la manovra sta per ottenere il via libera definitivo. «Sono molto pessimista - confida Berlusconi -: una volta dissi che avrei mandato i Cinquestelle a pulire i cessi... ora ho dei dubbi che sarebbero capaci di farlo». E aggiunge: «Siamo nelle mani di un governo di dilettanti, di incapaci, di persone lontane dal quel grado minimo di cultura di chi deve governare».

«Hanno comprato i voti di tanti italiani poveri»

Concetto che ribadisce nelle ultime ore. Venerdì 15 febbraio 2019. Il conto alla rovescia per le Europee di fine maggio è iniziato. Berlusconi interviene in tv a L'Aria che Tira su La7. «Il reddito di cittadinanza - afferma - è una presa in giro, è una promessa che non potranno mantenere con la quale hanno comprato i voti di tanti italiani poveri». L’ex presidente del Consiglio, che che si è candidato alle europee, davanti alle telecamere di Agorà confida: «Penso che i 5 Stelle mossi come sono, in tutte le loro decisioni, dall’invidia sociale...loro oggi sono così, rappresentano l’ideologia comunista, il peggio del secolo scorso. Lo dichiarano loro».

© Riproduzione riservata