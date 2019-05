Lega Pro: penalizzazione di 8 punti per Cuneo, Pro Piacenza, Lucchese e Matera (club già radiato)

Quattro società di Lega Pro sono state punite con penalizzazioni in classifica ed ammende per la mancata presentazione di una regolare garanzia fideiussoria. Si

tratta di Matera, Cuneo, Pro Piacenza e Lucchese, che dovranno scontare 8 punti di penalizzazione in classifica nella corrente stagione sportiva e pagare un’ammenda di 35.500 euro.

Per quanto riguarda il Matera - attualmente escluso dal campionato di Lega Pro per non essersi presentato a giocare per 4 volte - la penalizzazione sarà scontata nel caso in cui la società si iscriva ad un campionato organizzato dalla Figc.



Intanto sul caso Cuneo-Pro Piacenza finita 20 a 0 con la squadra di Piacenza che ha mandato in campo sette ragazzini per lo “sciopero” dei calciatori non pagati da mesi, si è espresso Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport: «Una vergogna inaudita quello che è accaduto ieri al Peschiero di Cuneo. L’umiliazione dei sette giovanissimi della Pro Piacenza è una cosa che non voglio più vedere. Bisogna garantire il rispetto delle norme, sulla carta in

vigore dal prossimo anno, e cioè il divieto della partecipazione ai campionati per i club che non sono in regola. Così non si può andare avanti. Intendo convocare tutte le parti interessati per trovare una soluzione che tuteli prima di tutto i giovani e la loro passione per lo sport. Gli interessi e gli egoismi non possono scendere in campo».

«Questo caso si poteva evitare se si fossero rispettati due elementi: esclusione dal campionato del Pro Piacenza, a luglio, per mancanza della fidejussione. La Lega Pro la chiese; che l'iter per quanto riguarda le violazioni compiute fosse stato chiaro e definito in tempi certi. L’unica possibilità che avevamo per non compromettere la regolarità del campionato era farli giocare e intanto verificare il loro comportamento», ha sottolineato il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. «Noi siamo l'unica lega passata da 90 a 60 società con un’autoriforma, tre campionati fa. E non si è risolto nulla. Quindi dobbiamo rapidamente ragionare sulla sostenibilità economica di ogni campionato e del calcio italiano

in generale, del sistema globale. Quali regole devono reggere questo progetto di riforma. Se non ragioniamo in termini di 'sistema' possiamo continuare a ridurre senza risolvere il problema. Le tre leghe si devono sedere intorno ad un tavolo con la Figc per accelerare questo processo».

