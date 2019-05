Caso Diciotti, la protesta della base M5S dopo il verdetto Rousseau corre su blog e social

Il giorno dopo il verdetto della piattaforma Rousseau sul caso Diciotti, che ha sancito il no dei Cinque Stelle all’autorizzazione a procedere contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini, il malumore di chi non comprende la scelta di quel 59,05% (su 52mila votanti M5s) che ha scelto questa soluzione corre in Rete. C’è l’hashtag #salvaSalvini che impazza tra gli argomenti più discussi al momento su twitter, ma i mal di pancia prendono voce anche in alcuni post pubblicati sul blog delle Stelle. Nel mirino non c’è solo la decisione di lasciarsi alle spalle il principio, espresso in più di un’occasione dal Movimento, in base al quale occorre difendersi nel processo, e non dal processo. Le critiche si concentrano anche sulle difficoltà tecniche che hanno contraddistinto l’operazione di voto.

Oggi si è riunita la giunta per le Immunità del Senato chiamata a decidere sul caso Salvini-Diciotti. La giunta ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania nei confronti del responsabile del Viminale (16 voti per lo stop, sei a favore dell’autorizzazione). I Cinque Stelle si sono espressi per il no in modo compatto.

«La casta va difesa sempre e comunque?»

Ma il vero nodo politico è il passo indietro rispetto a battaglie storiche del Movimento. «Con questa votazione avete perso il 41% della base - scrive Manu -. Sono davvero arrabbiata, questa votazione non si sarebbe dovuta proprio fare! Questo non è più il movimento 5 stelle, ma il movimento 5 stalle proprio come dice Travaglio nel suo editoriale di oggi. Avete regalato il Paese a Salvini e Berlusconi. Che rabbia! Che delusione! Non riesco a trovare pace e a calmarmi nemmeno scrivendovi questo messaggio, ma se vi becco per strada penso che la rabbia mi farà utilizzare un linguaggio non proprio consono ed educato». «Certo. La casta va difesa sempre e comunque - commenta con una certa dose di sarcasmo Cetta -. Il movimento che avevo votato affermava esattamente il contrario. Questo cambio di linea politica sta facendo perdere al movimento milioni di elettori. Siamo sicuri che sia una scelta vincente?». Giuseppina esprime la sua perplessità, anche in relazione al rapporto con l’altro azionista dell’esecutivo Conte, il Carroccio: «Continuate a dare carta bianca a Salvini così contribuirete alla distruzione del SUD e dell’intero Paese».

E c’è chi mette nel mirino il vicepremier pentastellato: «Ora ci aspettiamo le immediate dimissioni di Di Maio da leader politico del movimento - osserva Luigi -. Avendo lo stesso sempre dichiarato per anni che la sua linea politica era fermamente contro qualunque forma di impunità, dopo essere stato sconfitto dalla votazione non potrà di certo mantenere quel ruolo. Anche Renzi ebbe la decenza di dimettersi dopo il referendum costituzionale».

«Ci si difende nei processi, non dai processi»

Le critiche piovono anche su twitter. «Se il M5S perde la stella polare della legge uguale per tutti, gratta gratta gli resta ben poco, perché quello era il fondamento di tutte le altre battaglie», commenta Alessandro. Pamela ricorre all’ironia: «Diciotti, il verdetto dei 5 Stelle su Rousseau: Salvini è il nipote di Mubarak». Paolo: «Ripetete insieme a me, ci si difende nei processi, non dai processi, ci si difende nei processi, non dai processi, ci si difende nei processi, non dai processi».

«Ero con voi dal 2013 ma ora devo dirvi addio»

Sul profilo facebook di Di Maio, Laura commenta il post del leader politico dei Cinque Stelle, con il quale Di Maio ringrazia «tutti i 52.417 iscritti che oggi hanno partecipato alla votazione». «A Marzo 2018 avete preso 10 milioni di voti - scrive - e l’esercizio di democrazia sarebbe ringraziare 52 mila votanti su una piattaforma privata? Ma veramente fai?». «Ero con voi dal 2013 - racconta Mattia - ma ora devo dirvi addio. Mi avete avvicinato alla politica e mi avete fatto capire l’importanza di essere un cittadino attivo e informato sui fatti. Vi ho quasi sempre sostenuto, spesso anche turandomi il naso, ma questo non lo posso proprio accettare. Non mi rappresentate più. Vi ringrazio per quello che siete stati, ma ora vi combatto per quello che siete diventati...». «Complimenti - interviene Francesco - siete diventati come gli altri partiti e vi siete autodistrutti. Non ci resta che pregare nelle liste civiche che seguano onesti principi per davvero».

