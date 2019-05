Fatture false, Renzi: non grido al complotto, il processo sia rapido

Niente conferenza stampa pomeridiana a palazzo Madama - annullata - ma contrattacco sui social per il senatore dem Matteo Renzi dopo la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta ieri dal Gip di Firenze per i genitori dell'ex premier, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, accusati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. «Tutti i cittadini sono uguali davanti alla Legge. I miei genitori, come tutti, hanno diritto a un processo giusto e spero rapido. Non grido ai complotti: chiedo che i processi si facciano nelle aule dei tribunali e non sul web o nelle redazioni dei giornali. Noi aspettiamo le sentenze, ma le sentenze si pronunciano in tribunale e non nelle piazze populiste», spiega Renzi nella sua e-news, delineando la sua strategia per quello che considera comunque un attacco politico alla sua persona.

Nella sua Newsletter ai simpatizzanti Renzi conferma la linea già adottata ieri a caldo alla notiza degli arresti domiciliari. Innanzitutto, nessun "fallo di reazione" per le scelte del magistrato. «Da uomo delle istituzioni dico: mi fido della giustizia. Questo è un grande Paese e io credo nell'Italia, sempre. Non riusciranno a farmi parlar male dell'Italia, non riusciranno a farmi parlar male dei giudici. Chi vuole il mio fallo di reazione, non lo avrà. Né oggi, né mai», scrive l'ex premierche intende «mantenere la calma».

Gli ultimi sviluppi dell'inchiesta per bancorotta fraudolenta, false fatturazioni e omessi versamenti previdenziali sulla società "Eventi 6" che hanno privato della libertà personale i suoi genitori - questa l'analisi di Renzi - hanno «totalmente oscurato tutto ciò che è accaduto ieri nel mondo della politica», e in particolare il "salvataggio" con il voto su Rousseau del popolo pentastellato del leader leghista dal rischio di un procedimento penale per la vicenda "Diciotti". «Basta leggere i quotidiani di oggi per rendersene conto. Un capolavoro mediatico, tanto di cappello», ironizza Renzi rilanciando in pratica la tesi della "giustizia a orologeria".

L'ipotesi di un nesso tra la notizia degli arresti domiciliari e le vicende interne del M5S sono anche il tema di un post su Fb del deputato dem Michele Anzaldi. «Esponenti del Movimento 5 Stelle sapevano in anteprima degli arresti ai domiciliari che avrebbero colpito i genitori di Matteo Renzi? Perché sarebbero stati informati? Chi li avrebbe informati?», si chiede l'esponente renziano, sottolineando il fatto che secondo i giornalisti Ettore Maria Colombo (QN) e Laura Cesaretti ( Giornale) esponenti M5s avrebbero preavvertito le redazioni sull'arrivo di una «bomba» sulla famiglia Renzi. «Per questo hanno deciso di rinviare la chiusura della votazione su Rousseau? Per questo la notizia del voto sul SalvaSalvini è stata ritardata a dopo le nove di sera?», conclude il post di Anzaldi .

Oltre ai genitori di Renzi l'inchiesta fiorentina vede indagati anche l'imprenditore ligure Mariano Massone (anche lui ai domiciliari) e altre 12 persone. Tra queste Roberto Bargilli, detto Billy, balzato alle cronache come autista del camper di Matteo Renzi durante le primarie per la segreteria del Pd. Per il gip Angela Fantechi i domiciliari si sono resi necessari perchè sussiste il concreto, e attuale «pericolo», che gli indagati commettano reati della stessa specie di quelli per cui sono indagati, tributari e fallimentari. Inoltre, si tratta di reati che «non sono occasionali» ma si inseriscono in un unico programma criminoso che va avanti da molto tempo, realizzato in modo professionale e coinvolgendo numerose altre persone.

© Riproduzione riservata