Game of Thrones, in attesa dell’ultima stagione, arriva la collezione di whisky

Finita l’attesa per gli amanti della serie tv cult il Trono di spade: nella notte tra il 14 e il 15 aprile il primo dei sei episodi conclusivi andrà in onda su HBO e sarà trasmesso in contemporanea su Sky. Come annunciato sarà l’ottava e ultima stagione.Ma se la serie sembra destinata a finire così non è per il business. Game of Thrones, Diageo (azienda leader mondiale del mercato delle bevande alcoliche) e HBO hanno messo in vendita una serie di bottiglie di whisky in edizione limitata. La collezione comprende otto Single Malt, uno abbinato a ciascuna delle 7 casate e l’ultimo firmato Oban Reserve dedicato ai Guardiani della notte. I prezzi vanno dai 55 ai 75 euro. Dal 25 febbraio poi le preziose bottiglie saranno disponibili direttamente anche su Amazon.

Ecco la lista completa

Game of Thrones House Stark – Dalwhinnie Winter's Frost

Game of Thrones House Tully – Singleton of Glendullan Select

Game of Thrones House Targaryen – Cardhu Gold Reserve

Game of Thrones House Lannister – Lagavulin 9 Year Old

Game of Thrones The Night's Watch – Oban Bay Reserve

Game of Thrones House Greyjoy – Talisker Select Reserve

Game of Thrones House Baratheon – Royal Lochnagar 12 Year Old

Game of Thrones House Tyrell – Clynelish Reserve

