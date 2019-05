Reddito cittadinanza, per gli stranieri servirà il timbro del consolato

Si fa più difficile l'accesso al Reddito di cittadinanza per gli stranieri. Un emendamento al "Decretone" proposto dalla Lega e appena approvato dalla commissione Lavoro del Senato vincola infatti l'ottenimento dell'assegno gli stranieri extracomunitari alla presentazione di una «certificazione» di reddito e patrimonio e del nucleo familiare rilasciata dallo Stato di provenienza, «tradotta» in italiano e «legalizzata dall'Autorità consolare italiana». Sono esentati da questi adempimenti - inseriti all'articolo 2 del decreto legge definisce i beneficiari del RdC - i rifugiati politici e chi proviene da Paesi dai quali non sia possibile ottenere la certificazione. Il ministero del Lavoro avrà però tre mesi di tempo per stilare la lista di questi Paesi.

La commissione ha dato il via libera anche a un emendamento M5S per correggere la norma del decreto n. 4/2019 che esclude per 12 mesi dal Reddito di cittadinanza l'intero nucleo familiare di chi presenti dimissioni volontarie dall'azienda. In pratica, l'esclusione dal RdC varrà per il solo componente del nucleo che si è dimesso, e non per tutta la famiglia.

Dopo i lavori a rilento degli ultimi giorni, dovuti alle incertezze Della maggioranza, la commissione Lavoro ha rimodulato i tempi d'esame del Decretone in vista dell'arrivo in Aula , fissato dall'ultima Conferenza dei capigruppo a lunedì 25 febbraio. La commissione, ha spiegato ieri la presidente Nunzia Catalfo (M5S), avrà sedute tutti i giorni, anche alle 21, fino a venerdì ed è già convocata, se sarà necessario, anche sabato e domenica.

In una pausa dei lavori, M5S e Lega hanno concordato il ritiro di 39 emendamenti, circa la metà di quelli presentati dai due gruppi in commissione, cosa che dovrebbe velocizzare i lavori. La Lega ha rinunciato ai diversi paletti al reddito, dal limite ai rinnovi del beneficio allo stop al doppio incentivo per chi assume al Sud fino all'aumento a 36 ore dei servizi socialmente utili per chi ha il beneficio. I pentastellati hanno invece ritirato le richieste di modifica sulle sanzioni, sulla scala di equivalenza e sulla platea per il riscatto della laurea, temi su cui il governo ha però più volte detto di voler intervenire. Al vaglio ci sono circa 1.600 emendamenti, che andranno comunque esaminati tutti anche se più della metà (circa 900) non ha passato l'esame delle coperture da parte della commissione Bilancio.

© Riproduzione riservata