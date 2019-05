Boccia: manovra bis si evita aprendo i cantieri

«La manovra bis potrebbe essere evitata se il rallentamento economico diventa meno di quello che stiamo vedendo da gennaio e se chiaramente aprono i cantieri». Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine del roadshow 'Insieme per l'Africa' a Brescia. «La sola apertura dei cantieri - ha aggiunto - per 26 miliardi di euro di risorse già stanziate, per opere che hanno un valore superiore a 100 milioni, comporterebbe, secondo Ance, l'1 per cento di Pil in un triennio e questo significherebbe uno 0,3% di Pil in più per anno. Poi vediamo se questo compensa o se serve di più».

Tav è un’opera da fare

Il numero uno di Confindustria ha parlato anche di Tav, spiegando che «è un'opera da fare, è un grande investimento per il Paese, è un investimento secolare che ci collega alla Francia». La sua importanza, inoltre, ha continuato Boccia, è dettata dalla delicata fase economica che sta vivendo il nostro Paese. «È un'opera anticiclica e non si dovrebbe attendere troppo per fare cose anticicliche immediate», ha aggiunto. «I dati di dicembre (sul fatturato dell'industria, ndr) dovrebbero far riflettere tutti e dovrebbero attivare un percorso sul lavoro e sull'occupazione», ha proseguito il numero uno di Viale dell’Astronomia, spiegando che «la Tav entra in questo quadro, anche se chiaramente non è la soluzione ma è una delle soluzioni insieme agli altri cantieri».

Con la Tav attivabili fino a 50mila posti di lavoro

«Se la priorità comincia a essere lavoro e occupazione, è evidente che la Tav va vista in questo quadro» ha continuato Boccia, ricordando che con la Torino-Lione «si attiverebbero fino a 50mila posti di lavoro e ci sembra che questa è un'analisi di priorità in un momento molto particolare che sta il Paese sta vivendo e che anche l'Europa vive: l'industria tedesca è in fase recessiva, serve una reazione, occorre una soluzione su questo e occorre rivedere alcune priorità».

