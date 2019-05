Dalle firme al quorum, come funziona il referendum propositivo

Primo sì della Camera al Ddl che introduce il referendum propositivo nell’ordinamento italiano. La proposta di legge costituzionale, in particolare, modifica l’articolo 71 della Costituzione nella parte in cui disciplina l’iniziativa legislativa popolare. Viene introdotta una procedura “rinforzata” che si può concludere, al verificarsi di alcune condizioni, con lo svolgimento di una consultazione referendaria. I voti a favore sono stati 72, 141 contrari e 17 astenuti. Ora il provvedimento passa al Senato.

Affinché il processo di revisione costituzionale dell’articolo 71 della Carta vada in porto, infatti, serve la doppia lettura di Camera e Senato con un intervallo di almeno tre mesi tra la prima e la seconda lettura. Ecco che cosa cambia.

Referendum propositivoe quorum

Quando una proposta di legge di iniziativa popolare, già oggi prevista dall’articolo 71 della Costituzione, «è presentata da almeno 500mila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un referendum per deliberarne l’approvazione».

I parametri di ammissibilità

Il referendum non è ammissibile «se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché dal diritto europeo e internazionale diritti»; escluso il referendum propositivo anche per le leggi che richiedono «una procedura o una maggioranza speciale per la sua approvazione», come le leggi di attuazione della Costituzione, o «se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi». Diversamente dal referendum abrogativo sono ammissibili referendum propositivi sulle leggi tributarie.

I requisiti

La proposta di legge, che ha ottenuto oggi il via libera di Montecitorio, modifica il quarto comma dell’articolo 75 della Costituzione, nella parte in cui richiede la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto per l’approvazione della proposta soggetta a referendum abrogativo. Per entrambi i referendum – ex articoli 71 e 75 della Costituzione – viene previsto che la proposta sottoposta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi purché siano superiori ad un quarto degli aventi diritto al voto.

Il giudizio di ammissibilità attribuito alla Consulta

È integrata la legge costituzionale 1/53 con l’attribuzione alla Corte costituzionale della competenza sul giudizio di ammissibilità e di costituzionalità, ossia il rispetto della Costituzione nel suo complesso e non solo dei principi fondamentali, sul referendum previsto dal nuovo articolo 71 della Costituzione. In particolare, una volta che i promotori hanno raccolto 200mila firme la Consulta giudica l’ammissibilità e la costituzionalità «prima della presentazione della proposta di legge alle Camere».



Il termine dei 18 mesi per il via libera da parte del Parlamento

Se le Camere non approvano la legge di iniziativa popolare entro 18 mesi o se la approvano «in un testo diverso da quello presentato e i promotori non rinunziano, il referendum è indetto su entrambi i testi». Il referendum non richiede un quorum di partecipanti, come quello abrogativo: è valido se i “sì” superano il 25% degli aventi diritto, ossia 12,5 milioni, visto che il corpo elettorale è di 50 milioni di cittadini. Una legge attuativa, che dovrà essere approvata dalla maggioranza assoluta delle Camere, disciplinerà questo articolo e in particolare «il concorso di più proposte di legge popolare, le modalità di verifica dei mezzi per far fronte a nuovi o maggiori oneri» e «le modalità di verifica dell’ammissibilità del referendum sul testo approvato dalle Camere da parte della Corte costituzionale», e altri elementi come la raccolta delle

firme. Il termine di 18 mesi per il Parlamento decorre dalla presentazione del progetto di legge, così includendo in tale termine anche il periodo che occorre per la verifica delle firme e dei relativi certificati elettorali.

