Diciotti, Salvini (quasi) «scampato» al processo penale ora rischia 71mila euro di risarcimento

Archiviato (quasi) il rischio di un processo penale, per il ministro dell’Interno Matteo Salvini si apre però la porta di un processo in sede civile. Grazie al voto compatto della componente pentastellata, la Giunta per le Immunità ha “salvato” Salvini, sancendo, con 16 si e 6 no, che il titolare del Viminale non andrà a processo davanti al Tribunale dei ministri di Catania per il reato di sequestro di persona aggravato per non aver fatto sbarcare per 5 giorni 177 migranti dalla nave Diciotti della Guardia costiera, ad agosto 2018 . Un voto che dovrà essere confermato anche dall’Aula di palazzo Madama (cosa non scontata).

Alcuni migranti che erano a bordo della nave 'Diciotti' hanno presentato però un ricorso al tribunale civile di Roma per chiedere al governo italiano un risarcimento per essere stati costretti a rimanere a bordo diversi giorni. Il ricorso è stato presentato a nome di 41 migranti eritrei, tra cui un minore, che erano a bordo della nave e che ora chiedono al premier Giuseppe Conte e al ministro dell'Interno Matteo Salvini un risarcimento da un minimo di 42mila a un massimo di 71mila euro complessivi (a seconda dei giorni riconosciuti di ingiustificata permanenza in mare, ndr) per la privazione della libertà personale. Il provvedimento è stato depositato al Tribunale civile di Roma dagli avvocati della Rete legale del centro Baobab Experience, coordinati da Giovanna Cavallo. Contestualmente è stato presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. L’udienza davanti al tribunale romano si terrà in primavera. Da chiarire che per il procedimento in sede civile non c’è bisogno di nessuna autorizzazione a procedere.

Salvini: risarcimento? Al massimo un Bacio Perugina

«Permettetemi di rispondere con una grassa risata, tutti nati il primo gennaio, tutti scomparsi, non prendessero in giro gli italiani, la pacchia è finita, i barconi non arrivano più, al massimo gli mandiamo un Bacio Perugina» la replica del ministro dell'Interno.

Chiesta archiviazione Conte-Toninelli-Di Maio

Va ricordato che dopo la “autodenuncia” del premier Conte, del vicepremier Di Maio e del ministro dei Trasporti Toninelli, che hanno rivendicato il carattere “collegiale” della decisione di non far attraccare la nave Diciotti della Guardia Costiera italiana (fino a quando non fosse stata raggiunta una intesa con i Paesi Ue sulla ripartizione dei migranti), la procura di Catania ha notificato la richiesta di archiviazione sul caso Diciotti. Era stata proprio la procura di Catania ad aprire un fascicolo dopo la trasmissione, da parte del Senato, degli atti firmati dal premier e dai due ministri, allegati alla memoria del ministro dell'Interno Matteo Salvini relativa all'esame della Giunta per le immunità sul caso Diciotti. Adesso la valutazione passa al Tribunale per i ministri di Catania, nella stessa composizione collegiale che ha già chiesto l’autorizzazione a procedere per Salvini. Avrà 90 giorni di tempo per decidere.

La strada del processo in sede civile

Tornando a Salvini, se il processo penale per ora non può andare avanti, per quello civile non ci sono ostacoli. Perché le “vittime” possono far valere i loro diritti sia in sede penale che civile. Sono due strade parallele. Anzi a volte si può arrivare al paradosso di un reato non riconosciuto come tale dal giudice penale e accertato invece dal giudice civile.

© Riproduzione riservata