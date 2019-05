Oscar 2019, tutti i favoriti e i pronostici della notte del cinema

Se pensate che Roma, un film d'autore in bianco e nero su una collaboratrice domestica messicana, senza attori famosi, approdi per caso agli Oscar con 10 nomination, siete fuori strada. A Hollywood tutto è marketing e Netflix, produttrice del film, smaniosa di sdoganarsi dalla reputazione di piattaforma di streaming tv, per sfidare gli Studios e l'intero sistema ha assunto un vero mastino della vecchia scuderia Weinstein. Con un budget che, secondo le fonti, si aggira attorno ai 50 milioni di dollari, contro i 15 di costo di produzione del film, Lisa Taback ha preso le redini del battage pubblicitario per guidare Roma (e Netflix) alla conquista di Hollywood.

Tanto per dare un’idea la Taback, PR esperta in FYC (For Your Consideration) alla Miramax è valsa gli Oscar per Il Discorso del Re, The Artist e Spotlight. Brooks Barnes sul New York Times ha parlato di un'operazione di vera e propria “evangelizzazione” per il film di Cuarón. Un tam tam che ha raggiunto i media in maniera virale: dall'invasiva presenza social alle gigantografie per le strade di mezzo mondo, con un'attività capillare su Los Angeles dove è da agosto che si susseguono party, pranzi, colazioni, con premi e gadget brandizzati dai cioccolatini messicani ai libri di foto del set da 200 dollari l'uno.

The Weistein Legacy e la rivincita dei comics

Se la faccenda di Weinstein ha cambiato qualcosa non è certo nella continuità del sistema. L'investimento pubblicitario è la chiave per gli Oscar e il vecchio Harvey al proposito sapeva il fatto suo. Non solo Roma ma anche gli Studios che hanno prodotto Green Book e BlackKKKlansman (Universal) e Black Panther (Disney) per le loro campagne promozionali si sono avvalsi di professionisti col pedigree Miramax. Tony Angellotti e Dany Weinstein (solo omonimia) hanno lavorato per il gruppo con risultati eccellenti e piogge di riconoscimenti, da Shakespeare in Love a Il Paziente Inglese. Doppio bottino per Black Panther, il campione di incassi della Disney: rivincita della Black Power, dalla regia al cast, e dei comics elevati allo status d'arte dalla stratega delle comunicazioni Cynthia Swartz, sempre ex impiegata di Weinstein.

L'alba di una nuova era e le tradizioni necessarie

Era l'inizio di agosto quando Matt Singer contributor di ScreenCrush s'indignava all'ipotesi, appena ventilata, di istituire una nuova categoria per il Miglior Film Popolare. L'idea, che era balenata all'Academy per risollevare lo share della serata, in caduta libera nelle ultime edizioni, non è stata l'unica controversia. Il presentatore designato Kevin Hurt è stato licenziato e riassunto a più riprese lasciando alla fine la posizione vacante. Poi è arrivata la decisione assurda che quattro categorie sarebbero state lette durante l'annuncio pubblicitario e aggiunte, già editate, sui titoli di coda per mantenere lo spettacolo nei limiti di tre ore. Peccato che oltre al corto d'azione e a Trucco e Parrucco in quelle categorie c'erano anche Montaggio e Fotografia. Così su Twitter l'indignazione ha raggiunto vette impensabili con Guillermo Del Toro, Alfonso Cuarón, Spike Lee, Emmanuel Lubenski a capeggiare un vero e proprio ammutinamento contro i membri del consiglio d'amministrazione dell'Academy.

Gli artisti insistevano su come senza fotografia e montaggio non c'è cinema. Colpita e affondata l'organizzazione ha quindi dichiarato dietrofront, ripristinando la tradizionale scaletta. Il sacrilegio tuttavia è costato caro all'attuale presidente dell'Ampas (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), il fotografo John Bailey, che per questo e per la sua incapacità gestionale, appurata dalla serie reiterata di mosse sbagliate, sarà detronizzato da luglio 2019. Secondo quanto riportato da Tom Brueggemann su Indiewire del 12 febbraio le categorie che sarebbero state epurate, sono quelle in cui la Disney, che possiede anche il canale dove verrà trasmesso lo spettacolo, la ABC, non aveva alcuna nomination. Sullo stesso articolo il giornalista ventila l'ipotesi che la Disney, pronta a lanciare la sua piattaforma streaming, voglia misurare con una “maldestra transizione” il potenziale bacino d'utenza di Disney+ proprio sulla cerimonia degli Oscar.

