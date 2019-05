Pedofilia, il piano (provvisorio) del Papa in 21 punti

Parte il summit in Vaticano per la Protezione dei minori, che durerà fino a domenica. Il Papa ha aperto i lavori che hanno visto anche cinque testimonianze di persone abusate (di cui non è stata resa nota l’identità). Ma la novità di oggi è un documento consegnato dal Papa, a “linee-guida” per aiutare i lavori di questi giorni. Si tratta di 21 “Punti di riflessione”, formulati dalle stesse Conferenze episcopali in vista di questo evento e che il Papa ha riassunto in un elenco che è stato distribuito ai presenti: «Un semplice punto di partenza - ha precisato Francesco - che viene da voi e torna a voi, e che non toglie la creatività che ci deve essere in questo incontro».

Coinvolgimento diretto dei vescovi

Ecco in sintesi i punti - diffusi anche da Vatican News - tra cui spicca la collaborazione con le autorità civili per colpire i reati di pedofilia e la richiesta di uno stop alle “spose-bambine”. 1) Elaborare un vademecum pratico nel quale siano specificati i passi da compiere a cura dell’autorità in tutti i momenti-chiave dell’emergenza di un caso. 2)Dotarsi di strutture di ascolto, composte da persone preparate ed esperte, dove si esercita un primo discernimento dei casi delle presunte vittime. 3) Stabilire i criteri per il coinvolgimento diretto del Vescovo o del Superiore Religioso. 4) Attuare procedure condivise per l’esame delle accuse, la protezione delle vittime e il diritto di difesa degli accusati. 5) Informare le autorità civili e le autorità ecclesiastiche superiori nel rispetto delle norme civili e canoniche. 6) Fare una revisione periodica dei protocolli e delle norme per salvaguardare un ambiente protetto per i minori in tutte le strutture pastorali; protocolli e norme basati sui principi della giustizia e della carità e che devono integrarsi perché l'azione della Chiesa anche in questo campo sia conforme alla sua missione. 7) Stabilire protocolli specifici per la gestione delle accuse contro i Vescovi.

Elevare l’età minima dei matrimoni a 16 anni

8)Accompagnare, proteggere e curare le vittime, offrendo loro tutto il necessario sostegno per una completa guarigione. 9) Incrementare la consapevolezza delle cause e delle conseguenze degli abusi sessuali mediante iniziative di formazione permanente di Vescovi, Superiori religiosi, chierici e operatori pastorali. 10) Preparare percorsi di cura pastorale delle comunità ferite dagli abusi e itinerari penitenziali e di recupero per i colpevoli. 11) Consolidare la collaborazione con tutte le persone di buona volontà e con gli operatori dei mass media per poter riconoscere e discernere i casi veri da quelli falsi, le accuse dalle calunnie, evitando rancori e insinuazioni, dicerie e diffamazioni (si veda il Discorso alla Curia Romana, 21 dicembre 2018). 12) Elevare l’età minima per il matrimonio a sedici anni. 13) Stabilire disposizioni che regolino e facilitino la partecipazione degli esperti laici nelle investigazioni e nei diversi gradi di giudizio dei processi canonici concernenti abuso sessuale e/o di potere. 14) Il Diritto alla difesa: occorre salvaguardare anche il principio di diritto naturale e canonico della presunzione di innocenza fino alla prova della colpevolezza dell’accusato. Perciò bisogna evitare che vengano pubblicati gli elenchi degli accusati, anche da parte delle diocesi, prima dell'indagine previa e della definitiva condanna. 15) Osservare il tradizionale principio della proporzionalità della pena rispetto al delitto commesso. Deliberare che i sacerdoti e i vescovi colpevoli di abuso sessuale su minori abbandonino il ministero pubblico.

Nuove regole per i seminaristi. Centri di denuncia per le vittime

16) Introdurre regole riguardanti i seminaristi e i candidati al sacerdozio o alla vita religiosa. Per costoro introdurre programmi di formazione iniziale e permanente per consolidare la loro maturità umana, spirituale e psicosessuale, come pure le loro relazioni interpersonali e i loro comportamenti. 17) Effettuare per i candidati al sacerdozio e alla vita consacrata una valutazione psicologica da parte di esperti qualificati e accreditati. 18) Indicare le norme che regolano il trasferimento di un seminarista o di un aspirante religioso da un seminario a un altro; come pure di un sacerdote o religioso da una diocesi o congregazione ad un'altra. 19) Formulare codici di condotta obbligatori per tutti i chierici, i religiosi, il personale di servizio e i volontari, per delineare limiti appropriati nelle relazioni personali. Specificare i requisiti necessari per il personale e i volontari, e verificare la loro fedina penale. 20) Illustrare tutte le informazioni e i dati sui pericoli dell’abuso e i suoi effetti, su come riconoscere i segni di abuso e su come denunciare i sospetti di abuso sessuale. Tutto ciò deve avvenire in collaborazione con genitori, insegnanti, professionisti e autorità civili. 21) È necessario che si istituisca, laddove non si è ancora fatto, un organismo di facile accesso per le vittime che vogliono denunciare eventuali delitti. Un organismo che goda di autonomia anche rispetto all’Autorità ecclesiastica locale e composto da persone esperte (chierici e laici), che sappiano esprimere l’attenzione della Chiesa verso quanti, in tale campo, si ritengono offesi da atteggiamenti impropri da parte di chierici.

