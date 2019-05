Il Ddl sul referendum propositivo sfida 20 anni di flop delle leggi popolari

Un fallimento. Le leggi di iniziativa popolare, strumento pensato dai padri costituenti per coinvolgere i cittadini nella vita politica, quasi sempre restano dimenticate nei cassetti delle commissioni parlamentari. Un destino che ha contrassegnato più della metà delle proposte presentate nella seconda repubblica: dal 1996 al 2018 su 156 testi più della metà (88) non ha neanche iniziato l'iter e solo 5 sono diventati legge. In questa prima parte della XVIII legislatura hanno avuto un destino non differente: dei 24 testi presentati, solo 6 hanno iniziato il loro esame in commissione. Nessuna è diventata legge.

Le modifiche approvate alla Camera in prima lettura

Un trend che tenta di invertire il disegno di legge sul referendum propositivo, che ha avuto il primo sì dalla camera il 21 febbraio. Il testo, infatti, prevede norme specifiche per le proposte di legge popolari: raccogliendo 500mila firme, una legge di iniziativa popolare deve essere approvata dal Parlamento entro 18 mesi. Se le Camere la modificano il comitato promotore può dichiararsi soddisfatto e in tal caso la legge è promulgata, altrimenti si va a referendum, così come nel caso in cui il Parlamento non approvi la legge. Mentre il ddl originario non prevedeva quorum, il testo licenziato dalla Camera ha recepito un emendamento del Pd, in base al quale il referendum sarà valido se i sì superano il 25% degli aventi diritto, cioè 12,5 milioni di voti.

LEGGI POPOLARI AL PALO

Ddl complessivi e di iniziativa popolare presentati e diventati legge nelle ultime sei legislature (*al 22 febbraio 2019)

Il flop delle leggi scritte dai cittadini

Le regole attuali, certo, non obbligano il Parlamento a discutere le proposte dei cittadini, e quindi quasi sempre queste sono rimaste nei cassetti delle commissioni. L’istituto delle leggi di iniziativa popolare è previsto dall’articolo 71 della Costituzione, che indica le firme necessarie da raccogliere (almeno 50mila) da parte dei cittadini per depositare un testo alle Camere. Ma una volta arrivate in Parlamento non solo appena lo 0,5% riesce a tagliare il traguardo. dell’approvazione, ma più della metà neppure inizia ad essere discussa.

Dai vaccini al gioco d’azzardo

Tra i 24 testi presentati in questa legislatura si trovano gli argomenti più disparato: dalla sospensione dell'obbligo vaccinale per l’età evolutiva fino al referendum di indirizzo sull’adozione di una nuova moneta in sostituzione dell’euro, passando per il divieto dei giochi d’azzardo. Tra i fortunati che hanno già iniziato l’iter in commissione, c’è il disegno di legge sull’insegnamento di educazione alla cittadinanza come materia autonoma con voto, nei curricula scolastici di ogni ordine e grado, nonché quello sulla legittima difesa, che è stato inglobato nel testo unificato ora in discussione nell’Aula della Camera dopo l’ok del Senato.

Dal finanziamento ai partiti ai trapianti, i testi al traguardo

Le leggi di iniziativa popolare giunte al traguardo si contano sulla dita di una mano. L’ultima ad aver visto la luce, nella scorsa legislatura, è stata la riforma del codice antimafia. Mentre la proposta di modifica della legge elettorale è stata poi riassorbita nel testo che ha dato vita all’Italicum (poi bocciato in parte dalla Consulta e definitivamente archiviato dal nuovo Rosatellum). Nel 2012, invece, ha tagliato il traguardo la legge che ha dato il via libera alla delega per riformare il finanziamento pubblico ai partiti. Tra il 1996 e il 2001, infine, disco verde per due leggi popolari: una con la disciplina sulle locazioni e un’altra con le nuove regole sui trapianti di organi.

