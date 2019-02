Così Salvini e Di Maio picconano l’obbligo del silenzio elettorale nel giorno del voto

Era già accaduto per le elezioni in Abruzzo di due settimane fa. E ora anche per quelle in Sardegna il vice premier Matteo Salvini non è riuscito a trattenersi pubblicando video e messaggi in cui preannuncia la vittoria, nonostante l’obbligo del silenzio elettorale previsto per legge nel giorno del voto. Un divieto aggirato anche dall’altro vice premier, Luigi Di Maio, che in mattinata ha pubblicato un post invitando i sardi alle urne.

È vero che la legge (del 1956) parla di divieto di comizi e manifesti. Ma è stata l’Autorità garante delle comunicazioni alle politiche dello scorso 4 marzo ad aggiornare il divieto di propaganda includendo anche i social. Il motivo è sempre lo stesso: non influenzare gli elettori nell’imminenza del voto.

Elezioni regionali, seggi aperti in Sardegna - GUARDA IL VIDEO

Salvini ha cominciato per prima in mattinata, all’apertura delle urne con un post: «Oggi in #Sardegna sarà una bellissima giornata di democrazia: amici Sardi, 5 minuti del vostro tempo e anche qui PD e sinistra al governo saranno solo un ricordo». Una prima violazione seguita da un’altra forse ancora più evidente per il vice premier che è anche il ministro dell’Interno e quindi il primo responsabile della regolarità del voto. In una iniziativa elettorale a Recco, in vista delle elezioni comunali ha infatti detto che dopo aver vinto «in Abruzzo, in Molise, a Trento, a Bolzano. Oggi vinciamo in Sardegna e sarà una giornata storica per i sardi, ma per il governo non cambia niente. Si va avanti per cinque anni». Non contento nel pomeriggio ha postato su Facebook un nuovo video di un comizio «ricordo di una splendida serata a Cagliari, che porterò sempre nel cuore!». Spiegando poi che per votare «c’è tempo fino alle 22, Amici Sardi: andate a votare e INSIEME vinciamo! #oggivotoLega #RegionaliSardegna #Sardegna ». Più “cauto” anche con gli slogan l’altro vice premier, Luigi di Maio, che su Facebook ha commentato i dati sull’affluenza: «Buon voto a tutti i sardi! Oggi deciderete chi deve governare la regione, ma sono contento che l'affluenza sia in aumento rispetto al 2014. Andate a votare! Così si vince tutti!».

Ma cosa prevede la norma? La legge 212 del 4 aprile 1956 («Norme per la disciplina della propaganda elettorale») all’articolo 9 prevede che «nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per, le elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda o l'applicazione di striscioni, drappi o impianti luminosi». Inoltre nel giorno del voto è vietata anche «ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.» Qualcuno dirà: i social come twitter e facebook non ci sono. Ma sono assimilabili alla propaganda? A questo interrogativo ha risposto l’Agcm occupandosi del silenzio elettorale in occasioni delle politiche dello scorso 4 marzo del 2018: « La normativa vigente - spiega l’Autorità garante delle comunicazioni - vieta di fatto ogni forma di propaganda elettorale (in tv e attraverso comizi pubblici) nel giorno del voto e in quello precedente. Sarebbe pertanto auspicabile che anche sulle piattaforme in questi due giorni fosse evitata, da parte dei soggetti politici, ogni forma di propaganda, per evitare di influenzare con pressioni indebite l'elettorato ancora indeciso».

