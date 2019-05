Decretone, alla Camera i nodi pensioni sindacalisti e riscatto laurea

Al Senato il primo tempo della partita parlamentare sul decretone formalmente non si è ancora concluso, ma di fatto è già cominciato il secondo da disputare dalla prossima settimana alla Camera. Con una sorta di antipasto rappresentato dall’incontro odierno tra Governo e sindacati per fare il punto sul capitolo previdenza.

E con l’incognita delle coperture destinata a condizionare il restyling finale delle misure su reddito di cittadinanza (Rdc) e quota 100. Mentre Palazzo Madama si accinge a dare, entro mercoledì o giovedì, il primo via libera al provvedimento con un ultimo mini-pacchetto di emendamenti del Governo da votare che si aggiungerà a quelli approvati dalla commissione Lavoro, già sono in rampa di lancio per Montecitorio altre modifiche. A cominciare da quelle in favore dei disabili sul versante del Rdc e sull’innalzamento della soglia anagrafica per beneficiare del riscatto agevolato della laurea a fini pensionistici. Interventi costosi sui quali l’esecutivo sta cercando una non facile quadratura per il reperimento delle risorse. Nel passaggio alla Camera dovrebbe essere presentato anche il ritocco per introdurre la figura di vicepresidente all’Inps per recepire l’intesa raggiunta nei giorni scorsi nella maggioranza.

CONSULTA IL DOSSIER - Pensioni 2019: calcolo, requisiti, novità e approfondimenti

Il nodo «stretta» alle pensioni dei sindacalisti

In arrivo ci sarebbe poi la stretta sulle pensioni di sindacalisti, di cui il governo potrebbe discutere nell’incontro di oggi con i leader di Cgil, Cisl e Uil. Al Senato il Movimento Cinque Stelle ha prima presentato e poi ritirato (anche per lo stop della commissione Bilancio) un emendamento che prevedeva di rivedere il conteggio dei contributi figurativi negli anni di aspettativa per attività sindacale e il progressivo ricalcolo contributivo dell’assegno per chi già percepisce un trattamento pensionistico secondo il vecchio sistema retributivo. I Cinquestelle hanno però già annunciato l’intenzione di ripresentare a Montecitorio il correttivo, in versione riformulata e più attenta ai profili finanziari.

Rdc, verso l'estensione degli incentivi

Al ministero del Lavoro si sta valutando una misura per estendere l’incentivo attualmente previsto per i contratti a tempo indeterminato anche alla stabilizzazione di quelli a tempo determinato. Lo sgravio potrebbe essere previsto anche per le assunzioni a tempo indeterminato non a tempo pieno.

Novità in arrivo per i nuclei con disabili

La Lega da settimane preme per rafforzare il capitolo del decretone sui disabili. Il principale nodo da sciogliere resta quello delle coperture. Con il trascorrere dei giorni molti ostacoli sarebbero stati rimossi. E se non ci saranno altri intoppi, alla Camera arriverà un pacchetto di correttivi. Che dovrebbe prevedere anzitutto una misura per garantire la pensione di cittadinanza ad anziani con disabili gravi. Dovrebbe poi scattare la revisione della scala di equivalenza, da 2,1 a 2,2, per i disabili. Come anticipato dal Sole 24 Ore, per le lavoratrici madri con figli disabili sarebbe poi prevista la possibilità di accedere alla pensione con tre anni di contribuzione in meno, 35 anziché 38, facendo così scendere da 100 a 97 la “quota” fissata dal decreto per le nuove uscite anticipate nel triennio di sperimentazione. Sul fronte dell’accesso al reddito di cittadinanza sarebbe allo studio anche ritocchi per far salire la soglia dei beni mobiliari.

Stop alla finestra mobile per i «gravosi»

Alla Camera sono attese nuove modifiche anche sul terreno delle pensioni. Una di queste dovrebbe stabilire lo stop alla finestra mobile di tre mesi per i lavoratori impiegati in attività “gravose”. E anche questo è uno dei punti su cui è in atto il confronto tra Governo e sindacati.

Riscatto laurea

Il Governo ha più volte annunciato l’intenzione di far salire dai 45 anni fissati dal decreto ad almeno 50 il tetto anagrafico per usufruire del riscatto agevolato. Ma per realizzare questa operazione occorrono risorse non trascurabili. Per questo motivo la decisione definitiva sarà presa al momento del passaggio del provvedimento in commissione Lavoro alla Camera.



© Riproduzione riservata