Salvini: dalle Politiche a oggi la Lega vince 6 a 0 sul Pd

«Dalle politiche a oggi se c'è una cosa certa è che su sei consultazioni elettorali, la Lega vince 6 a zero sul Pd. Anche in Sardegna, dopo il Friuli, il Molise, Trento, Bolzano e l'Abruzzo i cittadini hanno scelto di far governare la Lega. E come in Abruzzo anche in Sardegna è la prima volta che ci presentiamo alle Regionali. Grazie a tutti quelli che hanno deciso di darci fiducia». Così il segretario della Lega, Matteo Salvini commenta il voto in Sardegna.

Quando sono state scrutinate 567 sezioni su 1840 per quanto riguarda le liste e le coalizioni, il centrodestra è avanti con il 52,82%, mentre il centrosinistra è al 29,58%. Sul piano dei voti alla lista il Carroccio è leggermente sotto ai dem per il partito più votato con una percentuale di pochi decimali sopra il 12 per cento. Il ruolo al governo mostra di premiare la Lega che vede effettivamente aumentati i propri consensi ma senza effetti per ora sull'esecutivo, come spiegano le parole del sottosegretario Giancarlo Giorgetti. «Noi andiamo avanti per la nostra strada, gli elettori ci premiano, se altri hanno qualche problema è giusto che decidano loro come risolverlo». Sullo scarto fra il risultato della Lega e quello del M5S in Sardegna, a margine di un forum con investitori e analisti della City organizzato all'ambasciata d'Italia dallo studio legale Legance il sottosegretario spiega che «la linea resta tracciata, andiamo avanti con tranquillità, serenità e serietà nell'azione di governo».

GUARDA IL VIDEO - Regionali, Conte: nessuna conseguenze su governo da voto Sardegna

Gli uomini più in vista del partito si MOSTRANO compatti nell'escludere in modo nette smottamenti per Palazzo ChigI. Per il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo la Lega prosegue la sua strada con il centrodestra a livello territoriale «ma questo non va ad intaccare l'azione di governo che continuerà. Come abbiamo detto dopo le elezioni in Abruzzo: si prosegue, non cambia nulla, abbiamo preso un impegno con i cittadini e vogliamo portarlo avanti fino alla fine».

