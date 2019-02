Sardegna, con vittoria Solinas è pareggio tra centrodestra e centrosinistra nelle Regioni

La vittoria in Sardegna è l’ultimo tassello di una lunga sfilza di successi. E consente al centrodestra di pareggiare con il centrosinistra (10 a 10) le regioni e le province autonome governate. Arriva dopo il successo in Abruzzo il 10 febbraio di Marco Marsilio (Fratelli d’Italia). Ma prima (ottobre 2018) c’era stata la vittoria del leghista Maurizio Fugatti alla presidenza della provincia autonoma di Trento e l’affermazione del Carroccio anche in Alto Adige (11,1%). Un risultato quest’ultimo che ha indotto la Svp (41,9%) ad allearsi con la Lega per raggiungere una maggioranza nel Consiglio provinciale altoatesino, mettendo fine a una venticinquennale alleanza con il centrosinistra

Non solo. Le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia il 29 aprile hanno registrato la vittoria del leghista Massimiliano Fedriga. Stesso trend in Molise, dove una settimana prima si era imposto il candidato della coalizione di centro-destra Donato Toma (quota Forza Italia). L’ultima vittoria del centrosinistra risale al marzo 2018 nel Lazio, con l’affermazione di Nicola Zingaretti alla guida di un’ampia coalizione di centrosinistra. Quello stesso giorno però in Lombardia vinceva il leghista Attilio Fontana.

Salvini: Lega vince 6 a 0 sul Pd

Il trend lo ha sottolineato il leader della Lega Matteo Salvini, che ha commentato così il risultato del voto in Sardegna: «Dalle politiche a oggi se c'è una cosa certa è che su sei consultazioni elettorali, la Lega vince 6 a zero sul Pd. Anche in Sardegna, dopo il Friuli, il Molise, Trento, Bolzano e l'Abruzzo i cittadini hanno scelto di far governare la Lega. E come in Abruzzo anche in Sardegna è la prima volta che ci presentiamo alle Regionali. Grazie a tutti quelli che hanno deciso di darci fiducia».

La ripartizione delle Regioni

Appannaggio del centrosinistra, oltre al Lazio, restano Puglia, Basilicata (qui si vota tra un mese e il centrodestra è avanti nei sondaggi), Campania, Marche, Umbria (dove alle politiche del 2018, però, la Lega ha avuto un exploit al 20,2%), Toscana, Piemonte (si vota il 26 maggio, insieme alle europee), Emilia-Romagna e Calabria. In queste ultime due regioni le elezioni regionali sono previste dopo l’estate. Mentre il centrodestra, oltre che in Sardegna, Abruzzo, Molise, Friuli, Lombardia e province autonome di Trento e Bolzano, governa anche in Liguria, Sicilia, Veneto. In Valle d’aosta c’è una giunta di partiti autonomisti.

